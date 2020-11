Scor : Adrien Couret rejoint le Conseil d'administration de SCOR

Communiqué de presse

6 novembre 2020 - N° 24



Adrien Couret rejoint le Conseil d’administration de SCOR





SCOR annonce la décision de son conseil d’administration, réuni le 5 novembre 2020, de coopter en son sein Adrien Couret, Directeur général du groupe Macif. Cette décision fait suite au souhait de Jean-Marc Raby de démissionner de son mandat d’administrateur de SCOR afin de se consacrer à d’autres activités.

Le mandat d’Adrien Couret prend effet à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Marc Raby, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, étant précisé que la ratification de cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Je suis heureux qu’Adrien Couret, qui incarne avec talent une nouvelle génération de dirigeants de l’assurance mutualiste, rejoigne le conseil d’administration de SCOR. Je souhaite, au nom de l’ensemble des administrateurs, exprimer nos plus vifs remerciements à Jean-Marc Raby, dont la contribution aux travaux du conseil a été très appréciable. »





Biographies

Adrien Couret, 36 ans, de nationalité française, est diplômé d’HEC Paris et titulaire d’un master en management des organisations de l’université Paris I – La Sorbonne. Il est membre de l’Institut des Actuaires. Après avoir occupé différents postes au sein du groupe Macif, il en est nommé Directeur Général en mai 2019.

Jean-Marc Raby, 62 ans, de nationalité française, est diplômé en Sciences économiques et titulaire d’un MBA d’HEC. Il a mené l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein de la Macif. Directeur régional de la Macif Centre en 2000, il est par la suite nommé Directeur Général adjoint du groupe Macif, en charge du pilotage économique, aux côtés du Directeur Général Roger Iseli, puis est nommé Directeur Général du groupe Macif en 2012, fonction qu’il occupe jusque mai 2019.

