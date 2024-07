SCOR : Berenberg ne voit plus de raison d'être acheteur

Le 18 juillet 2024 à 11:54 Partager

Berenberg a annoncé jeudi avoir dégradé son conseil sur le titre Scor de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 37 euros à 24 euros.



Dans une note intitulée 'un pas en avant, deux en arrière', l'analyste reconnaît qu'on pourrait lui reprocher d'abaisser sa recommandation au moment où le titre évolue à des plus bas d'un an, après avoir chuté de quelque 36% depuis ses récents plus hauts.



L'intermédiaire explique cependant qu'il lui est difficile de trouver des éléments en faveur d'une opinion acheteuse sur le titre en ce moment.



'Nous ne nous attendons pas à ce que le cours de Bourse se reprenne, du moins pas tant que la direction n'aura apporté des éclaircissements sur les racines des problèmes ayant mené au profit warning', souligne-t-il.



Berenberg dit par ailleurs espérer davantage de garanties en vue de l'adoption d'éventuelles mesures pouvant être prises, alors que la saison des ouragans n'est pas encore terminée.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.