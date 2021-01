Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Scor SE SCR FR0010411983 SCOR SE (SCR) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 19/01 17:35:19 28.16 EUR -0.28% 18:25 SCOR : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/01/2021 au 15/01/2021 GL 17:36 SCOR : Disclosure of transactions in own shares from Janvier 11, 2021 to Janvier 15, 2021 PU 14/01 SCOR : développe un outil de gestion du risque cyber au travers d'un partenariat innovant avec CyberCube GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Scor : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/01/2021 au 15/01/2021 19/01/2021 | 18:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/01/2021 au 15/01/2021 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 11/01/2021 FR0010411983 54,583 27.59 XPAR SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 12/01/2021 FR0010411983 90,000 28.52 XPAR SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 13/01/2021 FR0010411983 64,260 28.01 XPAR SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 14/01/2021 FR0010411983 39,732 27.92 XPAR SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 15/01/2021 FR0010411983 62,995 28.07 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 311,570 28.08 Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (CET) Code identifiant de l’instrument financier Prix Unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:01:21 FR0010411983 27.70 EUR 4 XPAR 00251657231EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:01:21 FR0010411983 27.70 EUR 292 XPAR 00251657233EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:03:31 FR0010411983 27.76 EUR 291 XPAR 00251657681EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:05:36 FR0010411983 27.74 EUR 235 XPAR 00251658039EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:07:17 FR0010411983 27.78 EUR 253 XPAR 00251658326EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:09:13 FR0010411983 27.72 EUR 121 XPAR 00251658793EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:10:50 FR0010411983 27.78 EUR 200 XPAR 00251659147EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:12:49 FR0010411983 27.80 EUR 325 XPAR 00251659512EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:12:49 FR0010411983 27.80 EUR 425 XPAR 00251659513EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:16:15 FR0010411983 27.90 EUR 363 XPAR 00251660277EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:20:53 FR0010411983 28.00 EUR 335 XPAR 00251661592EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:20:53 FR0010411983 28.00 EUR 149 XPAR 00251661593EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:21:56 FR0010411983 27.96 EUR 101 XPAR 00251661950EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:23:05 FR0010411983 27.94 EUR 289 XPAR 00251662258EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:28:02 FR0010411983 27.90 EUR 4 XPAR 00251663692EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:28:02 FR0010411983 27.90 EUR 32 XPAR 00251663693EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:29:17 FR0010411983 27.88 EUR 135 XPAR 00251664112EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:30:29 FR0010411983 27.84 EUR 69 XPAR 00251664407EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:31:27 FR0010411983 27.76 EUR 4 XPAR 00251664744EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:31:27 FR0010411983 27.76 EUR 88 XPAR 00251664745EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:35:54 FR0010411983 27.74 EUR 8 XPAR 00251665857EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:35:54 FR0010411983 27.74 EUR 107 XPAR 00251665858EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:40:05 FR0010411983 27.82 EUR 125 XPAR 00251666892EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:41:05 FR0010411983 27.76 EUR 205 XPAR 00251667097EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:41:05 FR0010411983 27.76 EUR 295 XPAR 00251667098EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:41:05 FR0010411983 27.76 EUR 137 XPAR 00251667099EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:44:31 FR0010411983 27.72 EUR 153 XPAR 00251667849EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:45:32 FR0010411983 27.72 EUR 171 XPAR 00251668068EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.72 EUR 590 XPAR 00251669123EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.72 EUR 105 XPAR 00251669124EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.72 EUR 142 XPAR 00251669125EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.72 EUR 45 XPAR 00251669126EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.70 EUR 100 XPAR 00251669127EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.70 EUR 397 XPAR 00251669128EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:49:53 FR0010411983 27.70 EUR 3 XPAR 00251669129EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:52:53 FR0010411983 27.70 EUR 445 XPAR 00251670317EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:52:53 FR0010411983 27.70 EUR 53 XPAR 00251670318EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:59:14 FR0010411983 27.76 EUR 90 XPAR 00251672601EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:59:54 FR0010411983 27.82 EUR 335 XPAR 00251672879EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:59:54 FR0010411983 27.82 EUR 40 XPAR 00251672880EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 09:59:54 FR0010411983 27.82 EUR 49 XPAR 00251672881EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:03:01 FR0010411983 27.82 EUR 11 XPAR 00251674705EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:03:01 FR0010411983 27.82 EUR 355 XPAR 00251674706EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:08:11 FR0010411983 27.82 EUR 86 XPAR 00251676635EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:08:11 FR0010411983 27.82 EUR 196 XPAR 00251676636EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:08:51 FR0010411983 27.78 EUR 35 XPAR 00251676830EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:14:42 FR0010411983 27.76 EUR 183 XPAR 00251678774EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:14:42 FR0010411983 27.76 EUR 23 XPAR 00251678775EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:14:42 FR0010411983 27.76 EUR 15 XPAR 00251678776EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:17:08 FR0010411983 27.74 EUR 153 XPAR 00251679450EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:18:03 FR0010411983 27.70 EUR 87 XPAR 00251679748EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:20:02 FR0010411983 27.70 EUR 413 XPAR 00251680552EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:20:25 FR0010411983 27.70 EUR 200 XPAR 00251680662EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:21 FR0010411983 27.74 EUR 30 XPAR 00251681511EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:58 FR0010411983 27.76 EUR 90 XPAR 00251681659EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:58 FR0010411983 27.76 EUR 130 XPAR 00251681660EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:58 FR0010411983 27.76 EUR 28 XPAR 00251681661EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:58 FR0010411983 27.76 EUR 5 XPAR 00251681662EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:23:58 FR0010411983 27.76 EUR 32 XPAR 00251681663EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:27:08 FR0010411983 27.74 EUR 160 XPAR 00251682549EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:27:08 FR0010411983 27.74 EUR 202 XPAR 00251682550EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:27:08 FR0010411983 27.74 EUR 155 XPAR 00251682551EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:30:22 FR0010411983 27.76 EUR 100 XPAR 00251683493EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:30:22 FR0010411983 27.76 EUR 132 XPAR 00251683494EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:37:02 FR0010411983 27.78 EUR 74 XPAR 00251684934EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:37:02 FR0010411983 27.78 EUR 103 XPAR 00251684936EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:37:55 FR0010411983 27.76 EUR 84 XPAR 00251685132EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:37:55 FR0010411983 27.76 EUR 130 XPAR 00251685133EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:44:12 FR0010411983 27.76 EUR 2 XPAR 00251686650EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:44:12 FR0010411983 27.76 EUR 331 XPAR 00251686651EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:51:55 FR0010411983 27.74 EUR 365 XPAR 00251688128EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:53:27 FR0010411983 27.72 EUR 92 XPAR 00251688433EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:56:38 FR0010411983 27.70 EUR 33 XPAR 00251688983EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:57:32 FR0010411983 27.68 EUR 200 XPAR 00251689171EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:58:29 FR0010411983 27.68 EUR 33 XPAR 00251689322EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:58:29 FR0010411983 27.68 EUR 87 XPAR 00251689323EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 10:59:40 FR0010411983 27.68 EUR 47 XPAR 00251689556EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:01:13 FR0010411983 27.68 EUR 30 XPAR 00251689946EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:01:13 FR0010411983 27.68 EUR 16 XPAR 00251689947EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:01:13 FR0010411983 27.64 EUR 22 XPAR 00251689948EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:01:16 FR0010411983 27.62 EUR 217 XPAR 00251689958EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:08:06 FR0010411983 27.70 EUR 108 XPAR 00251691354EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:08:06 FR0010411983 27.70 EUR 196 XPAR 00251691355EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:08:06 FR0010411983 27.70 EUR 259 XPAR 00251691356EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:08:30 FR0010411983 27.70 EUR 186 XPAR 00251691447EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:10:51 FR0010411983 27.70 EUR 43 XPAR 00251691934EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:11:55 FR0010411983 27.70 EUR 39 XPAR 00251692121EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:12:06 FR0010411983 27.70 EUR 13 XPAR 00251692168EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:14:32 FR0010411983 27.70 EUR 44 XPAR 00251692557EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:15:06 FR0010411983 27.72 EUR 79 XPAR 00251692683EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:17:25 FR0010411983 27.72 EUR 36 XPAR 00251693238EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:19:35 FR0010411983 27.70 EUR 169 XPAR 00251693572EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:19:48 FR0010411983 27.72 EUR 42 XPAR 00251693594EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:19:48 FR0010411983 27.72 EUR 6 XPAR 00251693595EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:22:18 FR0010411983 27.74 EUR 5 XPAR 00251694113EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:22:18 FR0010411983 27.74 EUR 52 XPAR 00251694114EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:22:18 FR0010411983 27.74 EUR 25 XPAR 00251694115EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:27:40 FR0010411983 27.74 EUR 16 XPAR 00251695259EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:30:37 FR0010411983 27.76 EUR 200 XPAR 00251695882EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:32:36 FR0010411983 27.76 EUR 75 XPAR 00251696228EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:32:41 FR0010411983 27.76 EUR 40 XPAR 00251696248EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:35:25 FR0010411983 27.74 EUR 45 XPAR 00251696924EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:40:26 FR0010411983 27.70 EUR 105 XPAR 00251697965EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:41:10 FR0010411983 27.68 EUR 56 XPAR 00251698196EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:42:14 FR0010411983 27.66 EUR 96 XPAR 00251698464EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:43:42 FR0010411983 27.62 EUR 240 XPAR 00251698724EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:44:26 FR0010411983 27.62 EUR 43 XPAR 00251698839EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:44:26 FR0010411983 27.62 EUR 14 XPAR 00251698840EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:47:16 FR0010411983 27.64 EUR 318 XPAR 00251699606EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:47:21 FR0010411983 27.64 EUR 107 XPAR 00251699620EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:49:31 FR0010411983 27.64 EUR 43 XPAR 00251700126EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:49:36 FR0010411983 27.64 EUR 80 XPAR 00251700146EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:50:55 FR0010411983 27.62 EUR 123 XPAR 00251700425EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:50:55 FR0010411983 27.62 EUR 29 XPAR 00251700426EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:50:55 FR0010411983 27.62 EUR 2 XPAR 00251700427EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:50:58 FR0010411983 27.62 EUR 32 XPAR 00251700431EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:56:56 FR0010411983 27.68 EUR 1 XPAR 00251701748EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:56:58 FR0010411983 27.68 EUR 151 XPAR 00251701755EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:56:58 FR0010411983 27.68 EUR 191 XPAR 00251701756EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 11:57:21 FR0010411983 27.68 EUR 72 XPAR 00251701890EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:00:09 FR0010411983 27.64 EUR 68 XPAR 00251702590EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:07:46 FR0010411983 27.62 EUR 116 XPAR 00251704208EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:07:50 FR0010411983 27.62 EUR 36 XPAR 00251704247EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:07:50 FR0010411983 27.62 EUR 2 XPAR 00251704248EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:12:07 FR0010411983 27.68 EUR 124 XPAR 00251704989EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:12:24 FR0010411983 27.68 EUR 118 XPAR 00251705053EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:12:41 FR0010411983 27.66 EUR 39 XPAR 00251705108EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:14:57 FR0010411983 27.64 EUR 89 XPAR 00251705471EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:26:43 FR0010411983 27.66 EUR 113 XPAR 00251707821EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:27:19 FR0010411983 27.62 EUR 190 XPAR 00251707947EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:27:19 FR0010411983 27.62 EUR 20 XPAR 00251707948EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:27:33 FR0010411983 27.62 EUR 44 XPAR 00251707981EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:30:38 FR0010411983 27.60 EUR 500 XPAR 00251708427EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:32:12 FR0010411983 27.58 EUR 21 XPAR 00251708704EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:32:19 FR0010411983 27.58 EUR 227 XPAR 00251708736EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:32:24 FR0010411983 27.58 EUR 31 XPAR 00251708750EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:32:24 FR0010411983 27.58 EUR 50 XPAR 00251708751EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:35:57 FR0010411983 27.56 EUR 16 XPAR 00251709377EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:35:57 FR0010411983 27.56 EUR 15 XPAR 00251709378EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:39:31 FR0010411983 27.54 EUR 500 XPAR 00251710088EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:39:38 FR0010411983 27.54 EUR 191 XPAR 00251710100EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:40:17 FR0010411983 27.54 EUR 71 XPAR 00251710183EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:40:17 FR0010411983 27.54 EUR 35 XPAR 00251710184EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:40:17 FR0010411983 27.54 EUR 25 XPAR 00251710185EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:41:52 FR0010411983 27.52 EUR 38 XPAR 00251710582EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:43:46 FR0010411983 27.52 EUR 208 XPAR 00251710904EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:44:36 FR0010411983 27.52 EUR 44 XPAR 00251711030EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:46:46 FR0010411983 27.50 EUR 79 XPAR 00251711337EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:46:46 FR0010411983 27.50 EUR 421 XPAR 00251711338EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:47:22 FR0010411983 27.50 EUR 205 XPAR 00251711531EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:48:26 FR0010411983 27.50 EUR 201 XPAR 00251711743EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:48:31 FR0010411983 27.50 EUR 200 XPAR 00251711764EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:50:45 FR0010411983 27.52 EUR 143 XPAR 00251712169EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 12:55:40 FR0010411983 27.52 EUR 775 XPAR 00251713121EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:03:02 FR0010411983 27.54 EUR 440 XPAR 00251714654EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:03:02 FR0010411983 27.54 EUR 130 XPAR 00251714656EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:03:02 FR0010411983 27.54 EUR 187 XPAR 00251714658EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:05:51 FR0010411983 27.54 EUR 386 XPAR 00251715171EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:05:51 FR0010411983 27.54 EUR 180 XPAR 00251715172EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:05:51 FR0010411983 27.54 EUR 256 XPAR 00251715173EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:10:11 FR0010411983 27.52 EUR 184 XPAR 00251715843EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:11:45 FR0010411983 27.52 EUR 206 XPAR 00251716116EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:11:45 FR0010411983 27.52 EUR 51 XPAR 00251716117EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:11:45 FR0010411983 27.52 EUR 140 XPAR 00251716118EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:11:45 FR0010411983 27.52 EUR 389 XPAR 00251716119EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:11:45 FR0010411983 27.52 EUR 32 XPAR 00251716120EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:18:01 FR0010411983 27.52 EUR 252 XPAR 00251717353EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:20:50 FR0010411983 27.52 EUR 185 XPAR 00251717917EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:20:50 FR0010411983 27.52 EUR 392 XPAR 00251717918EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:20:50 FR0010411983 27.52 EUR 169 XPAR 00251717919EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:21:50 FR0010411983 27.52 EUR 10 XPAR 00251718063EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:23:02 FR0010411983 27.52 EUR 74 XPAR 00251718287EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:23:41 FR0010411983 27.52 EUR 10 XPAR 00251718398EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:25:18 FR0010411983 27.52 EUR 136 XPAR 00251718696EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:25:18 FR0010411983 27.52 EUR 69 XPAR 00251718698EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:33:30 FR0010411983 27.60 EUR 194 XPAR 00251720661EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:33:30 FR0010411983 27.60 EUR 116 XPAR 00251720662EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:33:30 FR0010411983 27.60 EUR 594 XPAR 00251720663EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:33:30 FR0010411983 27.60 EUR 348 XPAR 00251720664EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:40:55 FR0010411983 27.66 EUR 68 XPAR 00251722046EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:40:55 FR0010411983 27.66 EUR 38 XPAR 00251722047EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:40:55 FR0010411983 27.66 EUR 466 XPAR 00251722048EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:40:55 FR0010411983 27.66 EUR 71 XPAR 00251722049EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:46:07 FR0010411983 27.66 EUR 222 XPAR 00251722978EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:46:07 FR0010411983 27.66 EUR 177 XPAR 00251722979EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:46:07 FR0010411983 27.66 EUR 74 XPAR 00251722980EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:46:07 FR0010411983 27.66 EUR 129 XPAR 00251722981EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:56:51 FR0010411983 27.62 EUR 243 XPAR 00251724792EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:57:13 FR0010411983 27.62 EUR 33 XPAR 00251724859EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:57:44 FR0010411983 27.60 EUR 500 XPAR 00251724931EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 13:58:29 FR0010411983 27.60 EUR 419 XPAR 00251725027EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:03:32 FR0010411983 27.52 EUR 10 XPAR 00251726247EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:06:53 FR0010411983 27.60 EUR 158 XPAR 00251726913EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:06:53 FR0010411983 27.60 EUR 82 XPAR 00251726914EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:06:53 FR0010411983 27.60 EUR 14 XPAR 00251726915EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:06:58 FR0010411983 27.60 EUR 546 XPAR 00251726931EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:15:22 FR0010411983 27.62 EUR 180 XPAR 00251728480EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:15:22 FR0010411983 27.62 EUR 40 XPAR 00251728481EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:20:05 FR0010411983 27.52 EUR 490 XPAR 00251729448EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:20:25 FR0010411983 27.52 EUR 97 XPAR 00251729547EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:20:25 FR0010411983 27.52 EUR 12 XPAR 00251729548EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:22:44 FR0010411983 27.52 EUR 210 XPAR 00251730004EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:22:44 FR0010411983 27.52 EUR 13 XPAR 00251730005EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:33:24 FR0010411983 27.52 EUR 324 XPAR 00251732657EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:33:24 FR0010411983 27.52 EUR 127 XPAR 00251732658EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:33:24 FR0010411983 27.52 EUR 92 XPAR 00251732659EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:33:24 FR0010411983 27.52 EUR 57 XPAR 00251732660EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:39:45 FR0010411983 27.50 EUR 736 XPAR 00251734438EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:41:03 FR0010411983 27.46 EUR 4 XPAR 00251734829EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:41:03 FR0010411983 27.46 EUR 100 XPAR 00251734830EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:41:03 FR0010411983 27.46 EUR 22 XPAR 00251734831EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:41:39 FR0010411983 27.42 EUR 72 XPAR 00251735008EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:42:54 FR0010411983 27.42 EUR 10 XPAR 00251735306EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 11 XPAR 00251735632EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 9 XPAR 00251735633EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 69 XPAR 00251735634EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 220 XPAR 00251735635EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 189 XPAR 00251735636EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:44:02 FR0010411983 27.42 EUR 109 XPAR 00251735637EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:48:24 FR0010411983 27.50 EUR 645 XPAR 00251736862EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:48:24 FR0010411983 27.50 EUR 200 XPAR 00251736863EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:48:24 FR0010411983 27.50 EUR 66 XPAR 00251736864EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:51:00 FR0010411983 27.48 EUR 231 XPAR 00251737813EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:52:50 FR0010411983 27.48 EUR 57 XPAR 00251738312EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:53:34 FR0010411983 27.48 EUR 67 XPAR 00251738613EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:53:34 FR0010411983 27.48 EUR 200 XPAR 00251738614EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:53:34 FR0010411983 27.48 EUR 372 XPAR 00251738615EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:53:34 FR0010411983 27.48 EUR 23 XPAR 00251738616EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:59:42 FR0010411983 27.48 EUR 74 XPAR 00251740163EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:59:42 FR0010411983 27.48 EUR 69 XPAR 00251740164EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:59:42 FR0010411983 27.48 EUR 13 XPAR 00251740165EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 14:59:42 FR0010411983 27.48 EUR 10 XPAR 00251740166EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:00:52 FR0010411983 27.46 EUR 74 XPAR 00251740569EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:00:52 FR0010411983 27.46 EUR 36 XPAR 00251740570EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:00:52 FR0010411983 27.46 EUR 6 XPAR 00251740571EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:01:38 FR0010411983 27.48 EUR 42 XPAR 00251740822EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:05:20 FR0010411983 27.48 EUR 10 XPAR 00251741848EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:05:20 FR0010411983 27.48 EUR 93 XPAR 00251741849EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:05:20 FR0010411983 27.48 EUR 179 XPAR 00251741850EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:05:41 FR0010411983 27.48 EUR 74 XPAR 00251741943EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:08:10 FR0010411983 27.50 EUR 66 XPAR 00251742839EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:08:47 FR0010411983 27.50 EUR 11 XPAR 00251743017EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:08:47 FR0010411983 27.50 EUR 80 XPAR 00251743018EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:08:47 FR0010411983 27.50 EUR 37 XPAR 00251743019EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:08:47 FR0010411983 27.50 EUR 84 XPAR 00251743020EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:10:54 FR0010411983 27.44 EUR 211 XPAR 00251743578EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:13:50 FR0010411983 27.42 EUR 57 XPAR 00251744314EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:13:50 FR0010411983 27.42 EUR 200 XPAR 00251744315EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:13:50 FR0010411983 27.42 EUR 50 XPAR 00251744316EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:17:49 FR0010411983 27.40 EUR 61 XPAR 00251745491EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:17:53 FR0010411983 27.40 EUR 215 XPAR 00251745513EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:18:34 FR0010411983 27.38 EUR 125 XPAR 00251745783EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:21:42 FR0010411983 27.36 EUR 216 XPAR 00251746967EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:21:42 FR0010411983 27.36 EUR 8 XPAR 00251746968EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:22:18 FR0010411983 27.36 EUR 333 XPAR 00251747161EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:22:18 FR0010411983 27.36 EUR 49 XPAR 00251747163EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:27:27 FR0010411983 27.36 EUR 108 XPAR 00251748649EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:27:28 FR0010411983 27.36 EUR 362 XPAR 00251748657EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:29:42 FR0010411983 27.36 EUR 250 XPAR 00251749502EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:32:07 FR0010411983 27.40 EUR 92 XPAR 00251751139EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:32:07 FR0010411983 27.40 EUR 5 XPAR 00251751140EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:34:56 FR0010411983 27.54 EUR 4 XPAR 00251752326EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:34:56 FR0010411983 27.54 EUR 368 XPAR 00251752327EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:34:58 FR0010411983 27.54 EUR 69 XPAR 00251752367EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:34:58 FR0010411983 27.54 EUR 344 XPAR 00251752368EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:36:34 FR0010411983 27.52 EUR 265 XPAR 00251753019EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:38:25 FR0010411983 27.52 EUR 112 XPAR 00251753706EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:38:25 FR0010411983 27.52 EUR 479 XPAR 00251753707EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:41:57 FR0010411983 27.54 EUR 200 XPAR 00251755063EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:41:58 FR0010411983 27.54 EUR 1 XPAR 00251755064EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:42:55 FR0010411983 27.54 EUR 200 XPAR 00251755432EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:42:55 FR0010411983 27.54 EUR 206 XPAR 00251755433EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:46:16 FR0010411983 27.56 EUR 335 XPAR 00251756819EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:46:16 FR0010411983 27.56 EUR 200 XPAR 00251756820EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:46:16 FR0010411983 27.56 EUR 77 XPAR 00251756821EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:46:46 FR0010411983 27.54 EUR 66 XPAR 00251757050EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:46:46 FR0010411983 27.54 EUR 166 XPAR 00251757051EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:49:30 FR0010411983 27.54 EUR 211 XPAR 00251758271EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:49:53 FR0010411983 27.52 EUR 41 XPAR 00251758446EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:49:53 FR0010411983 27.52 EUR 149 XPAR 00251758452EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:51:52 FR0010411983 27.48 EUR 160 XPAR 00251759162EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:51:52 FR0010411983 27.48 EUR 83 XPAR 00251759163EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:52:10 FR0010411983 27.46 EUR 200 XPAR 00251759280EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:52:10 FR0010411983 27.46 EUR 104 XPAR 00251759281EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:52:10 FR0010411983 27.46 EUR 103 XPAR 00251759282EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:53:01 FR0010411983 27.44 EUR 10 XPAR 00251759628EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:53:42 FR0010411983 27.46 EUR 146 XPAR 00251759951EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:54:01 FR0010411983 27.46 EUR 50 XPAR 00251760076EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:54:01 FR0010411983 27.46 EUR 2 XPAR 00251760077EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:30 FR0010411983 27.48 EUR 14 XPAR 00251760787EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:40 FR0010411983 27.52 EUR 70 XPAR 00251760847EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:49 FR0010411983 27.52 EUR 213 XPAR 00251760906EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:49 FR0010411983 27.52 EUR 95 XPAR 00251760907EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:49 FR0010411983 27.52 EUR 345 XPAR 00251760908EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:55:49 FR0010411983 27.52 EUR 197 XPAR 00251760909EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:58:43 FR0010411983 27.52 EUR 112 XPAR 00251762083EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:59:18 FR0010411983 27.52 EUR 100 XPAR 00251762405EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:59:22 FR0010411983 27.52 EUR 2 XPAR 00251762433EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 15:59:58 FR0010411983 27.52 EUR 210 XPAR 00251762623EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:02:37 FR0010411983 27.54 EUR 200 XPAR 00251763798EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:02:37 FR0010411983 27.54 EUR 119 XPAR 00251763799EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:02:38 FR0010411983 27.54 EUR 71 XPAR 00251763802EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:03:00 FR0010411983 27.54 EUR 55 XPAR 00251763893EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:03:00 FR0010411983 27.54 EUR 73 XPAR 00251763894EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:03:00 FR0010411983 27.54 EUR 300 XPAR 00251763895EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:05:48 FR0010411983 27.50 EUR 735 XPAR 00251764980EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:11:02 FR0010411983 27.52 EUR 1 XPAR 00251767184EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:11:02 FR0010411983 27.52 EUR 21 XPAR 00251767185EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:11:02 FR0010411983 27.52 EUR 355 XPAR 00251767186EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:11:02 FR0010411983 27.52 EUR 97 XPAR 00251767187EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 214 XPAR 00251768137EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 106 XPAR 00251768138EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 95 XPAR 00251768139EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 94 XPAR 00251768140EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 200 XPAR 00251768141EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:13:49 FR0010411983 27.52 EUR 53 XPAR 00251768142EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:21:14 FR0010411983 27.48 EUR 163 XPAR 00251771318EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:21:14 FR0010411983 27.48 EUR 50 XPAR 00251771319EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:21:14 FR0010411983 27.48 EUR 399 XPAR 00251771320EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:21:14 FR0010411983 27.48 EUR 162 XPAR 00251771321EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:25:47 FR0010411983 27.52 EUR 149 XPAR 00251773276EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:25:47 FR0010411983 27.52 EUR 90 XPAR 00251773277EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:26:30 FR0010411983 27.50 EUR 208 XPAR 00251773531EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:35:15 FR0010411983 27.52 EUR 592 XPAR 00251776818EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:35:15 FR0010411983 27.52 EUR 24 XPAR 00251776819EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:36:47 FR0010411983 27.52 EUR 30 XPAR 00251777387EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:36:47 FR0010411983 27.52 EUR 200 XPAR 00251777389EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:36:47 FR0010411983 27.52 EUR 27 XPAR 00251777390EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:36:47 FR0010411983 27.52 EUR 89 XPAR 00251777391EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:38:25 FR0010411983 27.50 EUR 44 XPAR 00251778010EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:38:25 FR0010411983 27.50 EUR 4 XPAR 00251778011EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:38:25 FR0010411983 27.50 EUR 40 XPAR 00251778012EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:38:25 FR0010411983 27.50 EUR 51 XPAR 00251778013EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:38:28 FR0010411983 27.50 EUR 5 XPAR 00251778060EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:39:12 FR0010411983 27.50 EUR 10 XPAR 00251778370EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:40:39 FR0010411983 27.54 EUR 1,049 XPAR 00251779034EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:40:39 FR0010411983 27.54 EUR 114 XPAR 00251779042EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:43:54 FR0010411983 27.56 EUR 54 XPAR 00251780388EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:43:54 FR0010411983 27.56 EUR 56 XPAR 00251780389EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:44:01 FR0010411983 27.56 EUR 15 XPAR 00251780414EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:44:01 FR0010411983 27.56 EUR 60 XPAR 00251780415EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:44:29 FR0010411983 27.56 EUR 93 XPAR 00251780606EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:44:29 FR0010411983 27.56 EUR 276 XPAR 00251780607EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:44:29 FR0010411983 27.56 EUR 554 XPAR 00251780608EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:47:27 FR0010411983 27.56 EUR 200 XPAR 00251782093EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:47:27 FR0010411983 27.56 EUR 18 XPAR 00251782094EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:47:27 FR0010411983 27.56 EUR 102 XPAR 00251782095EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:47:27 FR0010411983 27.56 EUR 371 XPAR 00251782096EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:50:07 FR0010411983 27.54 EUR 159 XPAR 00251783166EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:51:27 FR0010411983 27.54 EUR 200 XPAR 00251783812EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:51:27 FR0010411983 27.54 EUR 182 XPAR 00251783814EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:51:27 FR0010411983 27.54 EUR 4 XPAR 00251783815EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:51:27 FR0010411983 27.54 EUR 5 XPAR 00251783816EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:51:27 FR0010411983 27.54 EUR 97 XPAR 00251783817EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:54:21 FR0010411983 27.56 EUR 172 XPAR 00251785431EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:54:21 FR0010411983 27.56 EUR 10 XPAR 00251785432EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:54:21 FR0010411983 27.56 EUR 8 XPAR 00251785433EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:54:21 FR0010411983 27.56 EUR 114 XPAR 00251785434EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:54:21 FR0010411983 27.56 EUR 116 XPAR 00251785435EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:55:33 FR0010411983 27.56 EUR 72 XPAR 00251785968EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 16:55:33 FR0010411983 27.56 EUR 12 XPAR 00251785969EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:01:03 FR0010411983 27.58 EUR 72 XPAR 00251788691EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:01:03 FR0010411983 27.58 EUR 171 XPAR 00251788692EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:01:58 FR0010411983 27.56 EUR 112 XPAR 00251789166EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:01:58 FR0010411983 27.56 EUR 99 XPAR 00251789167EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:04:49 FR0010411983 27.54 EUR 70 XPAR 00251790498EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:04:49 FR0010411983 27.54 EUR 186 XPAR 00251790499EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:08:21 FR0010411983 27.56 EUR 10 XPAR 00251792241EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:08:43 FR0010411983 27.56 EUR 11 XPAR 00251792406EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:08:43 FR0010411983 27.56 EUR 722 XPAR 00251792407EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:08:43 FR0010411983 27.56 EUR 191 XPAR 00251792408EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:09:38 FR0010411983 27.56 EUR 8 XPAR 00251792845EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:09:49 FR0010411983 27.56 EUR 82 XPAR 00251792909EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:09:50 FR0010411983 27.56 EUR 164 XPAR 00251792918EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:13:27 FR0010411983 27.56 EUR 129 XPAR 00251794637EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:13:27 FR0010411983 27.56 EUR 323 XPAR 00251794638EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:17:19 FR0010411983 27.56 EUR 136 XPAR 00251796535EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:17:19 FR0010411983 27.56 EUR 21 XPAR 00251796536EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/01/2021 17:17:19 FR0010411983 27.56 EUR 61 XPAR 00251796537EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:00:53 FR0010411983 27.90 EUR 300 XPAR 00251814031EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:04:38 FR0010411983 28.46 EUR 276 XPAR 00251814907EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:04:38 FR0010411983 28.46 EUR 601 XPAR 00251814908EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:06:19 FR0010411983 28.56 EUR 228 XPAR 00251815345EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:08:16 FR0010411983 28.68 EUR 190 XPAR 00251815780EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:08:16 FR0010411983 28.68 EUR 400 XPAR 00251815781EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:08:16 FR0010411983 28.68 EUR 81 XPAR 00251815782EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:11:38 FR0010411983 28.80 EUR 100 XPAR 00251816480EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:11:38 FR0010411983 28.80 EUR 712 XPAR 00251816481EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:14:06 FR0010411983 28.64 EUR 353 XPAR 00251817111EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:20:29 FR0010411983 28.56 EUR 152 XPAR 00251818653EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:21:20 FR0010411983 28.58 EUR 88 XPAR 00251818831EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:21:51 FR0010411983 28.58 EUR 5 XPAR 00251818955EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:24:18 FR0010411983 28.58 EUR 166 XPAR 00251819453EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:24:29 FR0010411983 28.58 EUR 667 XPAR 00251819494EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:24:29 FR0010411983 28.58 EUR 378 XPAR 00251819495EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:26:17 FR0010411983 28.60 EUR 136 XPAR 00251819921EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:26:17 FR0010411983 28.60 EUR 19 XPAR 00251819922EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:26:17 FR0010411983 28.60 EUR 161 XPAR 00251819923EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:28:16 FR0010411983 28.60 EUR 156 XPAR 00251820368EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:39:34 FR0010411983 28.58 EUR 123 XPAR 00251823312EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:41:10 FR0010411983 28.56 EUR 76 XPAR 00251823643EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:41:31 FR0010411983 28.56 EUR 424 XPAR 00251823688EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:41:31 FR0010411983 28.56 EUR 307 XPAR 00251823689EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:44:36 FR0010411983 28.58 EUR 40 XPAR 00251824402EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:44:49 FR0010411983 28.58 EUR 2 XPAR 00251824459EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:45:17 FR0010411983 28.58 EUR 716 XPAR 00251824591EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:47:09 FR0010411983 28.56 EUR 5 XPAR 00251825058EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:49:41 FR0010411983 28.60 EUR 23 XPAR 00251825642EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:49:41 FR0010411983 28.60 EUR 700 XPAR 00251825643EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:14 FR0010411983 28.58 EUR 125 XPAR 00251825763EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:14 FR0010411983 28.58 EUR 81 XPAR 00251825764EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:44 FR0010411983 28.56 EUR 90 XPAR 00251825896EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:44 FR0010411983 28.56 EUR 275 XPAR 00251825897EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:44 FR0010411983 28.56 EUR 25 XPAR 00251825898EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:50:44 FR0010411983 28.56 EUR 105 XPAR 00251825899EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:53:58 FR0010411983 28.56 EUR 114 XPAR 00251826890EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 09:54:42 FR0010411983 28.56 EUR 100 XPAR 00251827088EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:09:20 FR0010411983 28.72 EUR 148 XPAR 00251831089EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:13:02 FR0010411983 28.78 EUR 262 XPAR 00251832041EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:13:05 FR0010411983 28.78 EUR 400 XPAR 00251832056EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:13:05 FR0010411983 28.78 EUR 142 XPAR 00251832057EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:19:38 FR0010411983 28.84 EUR 67 XPAR 00251833723EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:19:38 FR0010411983 28.84 EUR 95 XPAR 00251833724EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:19:38 FR0010411983 28.84 EUR 714 XPAR 00251833725EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:22:24 FR0010411983 28.84 EUR 258 XPAR 00251834485EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:25:05 FR0010411983 28.80 EUR 250 XPAR 00251835182EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:25:05 FR0010411983 28.80 EUR 76 XPAR 00251835184EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:25:05 FR0010411983 28.80 EUR 60 XPAR 00251835185EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:25:05 FR0010411983 28.80 EUR 434 XPAR 00251835186EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:30:28 FR0010411983 28.76 EUR 12 XPAR 00251836538EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:30:28 FR0010411983 28.76 EUR 60 XPAR 00251836539EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:30:28 FR0010411983 28.76 EUR 67 XPAR 00251836542EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:30:42 FR0010411983 28.76 EUR 54 XPAR 00251836596EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:30:42 FR0010411983 28.76 EUR 544 XPAR 00251836597EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:35:19 FR0010411983 28.72 EUR 245 XPAR 00251837671EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:35:19 FR0010411983 28.72 EUR 106 XPAR 00251837672EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:12 FR0010411983 28.72 EUR 68 XPAR 00251838339EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:12 FR0010411983 28.72 EUR 63 XPAR 00251838340EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:12 FR0010411983 28.72 EUR 200 XPAR 00251838341EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:29 FR0010411983 28.72 EUR 41 XPAR 00251838404EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:29 FR0010411983 28.72 EUR 187 XPAR 00251838405EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:38:29 FR0010411983 28.72 EUR 242 XPAR 00251838406EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:44:14 FR0010411983 28.78 EUR 235 XPAR 00251839670EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:44:14 FR0010411983 28.78 EUR 103 XPAR 00251839671EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:44:14 FR0010411983 28.78 EUR 85 XPAR 00251839672EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:44:58 FR0010411983 28.74 EUR 273 XPAR 00251839864EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:50:12 FR0010411983 28.76 EUR 775 XPAR 00251841043EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:50:12 FR0010411983 28.76 EUR 118 XPAR 00251841044EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:54:20 FR0010411983 28.76 EUR 200 XPAR 00251842000EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:55:24 FR0010411983 28.76 EUR 400 XPAR 00251842241EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 10:55:24 FR0010411983 28.76 EUR 155 XPAR 00251842242EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:01:44 FR0010411983 28.72 EUR 218 XPAR 00251843796EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:01:44 FR0010411983 28.72 EUR 200 XPAR 00251843797EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:01:44 FR0010411983 28.72 EUR 413 XPAR 00251843798EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:05:26 FR0010411983 28.74 EUR 20 XPAR 00251844603EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:05:26 FR0010411983 28.74 EUR 176 XPAR 00251844604EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:05:26 FR0010411983 28.74 EUR 262 XPAR 00251844605EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:05:26 FR0010411983 28.74 EUR 346 XPAR 00251844606EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:08:13 FR0010411983 28.68 EUR 145 XPAR 00251845173EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:10:11 FR0010411983 28.68 EUR 82 XPAR 00251845589EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:15:00 FR0010411983 28.68 EUR 248 XPAR 00251846625EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:15:00 FR0010411983 28.68 EUR 521 XPAR 00251846626EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:16:35 FR0010411983 28.66 EUR 15 XPAR 00251846941EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:16:35 FR0010411983 28.66 EUR 254 XPAR 00251846943EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:19:34 FR0010411983 28.62 EUR 312 XPAR 00251847545EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:22:29 FR0010411983 28.60 EUR 449 XPAR 00251848319EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:22:29 FR0010411983 28.62 EUR 245 XPAR 00251848320EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:27:40 FR0010411983 28.66 EUR 72 XPAR 00251849377EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:27:40 FR0010411983 28.66 EUR 330 XPAR 00251849378EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:27:40 FR0010411983 28.66 EUR 166 XPAR 00251849379EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:27:40 FR0010411983 28.66 EUR 12 XPAR 00251849380EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:30:18 FR0010411983 28.68 EUR 874 XPAR 00251849992EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 60 XPAR 00251850988EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 156 XPAR 00251850989EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 100 XPAR 00251850990EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 200 XPAR 00251850992EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 117 XPAR 00251850994EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 67 XPAR 00251850996EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 11 XPAR 00251850997EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:34:41 FR0010411983 28.62 EUR 110 XPAR 00251850998EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 14 XPAR 00251851249EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 37 XPAR 00251851250EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 55 XPAR 00251851251EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 234 XPAR 00251851252EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 172 XPAR 00251851253EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:09 FR0010411983 28.60 EUR 539 XPAR 00251851254EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:36:19 FR0010411983 28.56 EUR 262 XPAR 00251851289EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:41:36 FR0010411983 28.60 EUR 60 XPAR 00251852392EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 200 XPAR 00251852486EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 9 XPAR 00251852487EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 174 XPAR 00251852488EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 157 XPAR 00251852489EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 136 XPAR 00251852490EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:42:02 FR0010411983 28.60 EUR 259 XPAR 00251852491EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:45:05 FR0010411983 28.56 EUR 291 XPAR 00251853221EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:45:05 FR0010411983 28.56 EUR 258 XPAR 00251853222EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:45:05 FR0010411983 28.56 EUR 189 XPAR 00251853229EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:45:05 FR0010411983 28.56 EUR 242 XPAR 00251853238EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:45:05 FR0010411983 28.56 EUR 18 XPAR 00251853239EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:48:13 FR0010411983 28.58 EUR 200 XPAR 00251854098EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:48:13 FR0010411983 28.58 EUR 88 XPAR 00251854099EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:48:13 FR0010411983 28.58 EUR 171 XPAR 00251854100EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:48:13 FR0010411983 28.58 EUR 12 XPAR 00251854101EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:49:29 FR0010411983 28.58 EUR 400 XPAR 00251854378EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:49:29 FR0010411983 28.58 EUR 129 XPAR 00251854379EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:49:29 FR0010411983 28.58 EUR 150 XPAR 00251854380EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:53:48 FR0010411983 28.60 EUR 57 XPAR 00251855244EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:53:48 FR0010411983 28.60 EUR 165 XPAR 00251855246EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:53:48 FR0010411983 28.60 EUR 270 XPAR 00251855247EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:53:48 FR0010411983 28.60 EUR 178 XPAR 00251855248EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:54:41 FR0010411983 28.60 EUR 63 XPAR 00251855461EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 11:54:41 FR0010411983 28.60 EUR 8 XPAR 00251855462EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:01:03 FR0010411983 28.60 EUR 211 XPAR 00251857164EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:01:06 FR0010411983 28.60 EUR 116 XPAR 00251857166EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:06 FR0010411983 28.58 EUR 45 XPAR 00251857851EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 955 XPAR 00251857927EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 200 XPAR 00251857929EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 180 XPAR 00251857930EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 87 XPAR 00251857931EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 192 XPAR 00251857932EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 141 XPAR 00251857934EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:24 FR0010411983 28.58 EUR 37 XPAR 00251857935EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:26 FR0010411983 28.56 EUR 244 XPAR 00251857941EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:26 FR0010411983 28.56 EUR 166 XPAR 00251857942EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:26 FR0010411983 28.56 EUR 90 XPAR 00251857943EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:04:59 FR0010411983 28.54 EUR 37 XPAR 00251858097EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:05:17 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858153EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:05:35 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858254EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:05:54 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858322EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:06:12 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858378EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:06:30 FR0010411983 28.54 EUR 46 XPAR 00251858438EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:06:49 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858474EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:07:07 FR0010411983 28.54 EUR 46 XPAR 00251858523EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:07:57 FR0010411983 28.54 EUR 45 XPAR 00251858753EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:07:59 FR0010411983 28.54 EUR 46 XPAR 00251858768EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:08:18 FR0010411983 28.54 EUR 46 XPAR 00251858886EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:08:37 FR0010411983 28.54 EUR 9 XPAR 00251858945EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:08:37 FR0010411983 28.54 EUR 37 XPAR 00251858946EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:08:37 FR0010411983 28.54 EUR 61 XPAR 00251858947EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:09:52 FR0010411983 28.54 EUR 49 XPAR 00251859162EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:10:27 FR0010411983 28.52 EUR 284 XPAR 00251859555EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:10:27 FR0010411983 28.52 EUR 216 XPAR 00251859556EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:10:27 FR0010411983 28.52 EUR 422 XPAR 00251859557EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:10:27 FR0010411983 28.52 EUR 338 XPAR 00251859558EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:11:50 FR0010411983 28.52 EUR 188 XPAR 00251860063EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:12:59 FR0010411983 28.54 EUR 255 XPAR 00251860419EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:12:59 FR0010411983 28.54 EUR 239 XPAR 00251860420EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:12:59 FR0010411983 28.54 EUR 6 XPAR 00251860421EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:14:04 FR0010411983 28.52 EUR 307 XPAR 00251860662EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:14:16 FR0010411983 28.50 EUR 500 XPAR 00251860702EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:14:40 FR0010411983 28.46 EUR 8 XPAR 00251860754EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:14:40 FR0010411983 28.46 EUR 129 XPAR 00251860755EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:14:40 FR0010411983 28.46 EUR 2 XPAR 00251860756EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:17:15 FR0010411983 28.44 EUR 86 XPAR 00251861410EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:17:15 FR0010411983 28.44 EUR 217 XPAR 00251861411EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 12/01/2021 12:21:55 FR0010411983 28.50 EUR 39 XPAR 00251862403EXPA1 Couverture (attribution salariale) SCOR SE 96950056ULJ4JI7V3752 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27