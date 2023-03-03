Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Scor SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SCR   FR0010411983

SCOR SE

(SCR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:39:24 03/03/2023
23.90 EUR   -2.13%
18:20Scor : Document AMF CP. 2023DD887385
PU
18:03Scor : plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 3 mars 2023
AO
12:22Scor : plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 3 mars 2023
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Scor : Document AMF CP. 2023DD887385

03/03/2023 | 18:20
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD887385

03 mars 2023

FR0010411983 - DD155445

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRIEDER KNUEPLING, Directeur général de SCOR Life & Health

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SCOR SE

LEI : 96950056ULJ4JI7V3752

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition Actions Gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 25 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 25 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 mars 2023

COMMENTAIRES :

Cours d'acquisition : 24,34 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SCOR SE published this content on 03 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 March 2023 17:19:04 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur SCOR SE
18:20Scor : Document AMF CP. 2023DD887385
PU
18:03Scor : plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 3 mars 2023
AO
12:22Scor : plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 3 mars 2023
AO
10:42Le point sur les changements de recommandations à Paris
RE
10:34Scor : une publication mitigée pour UBS
CF
09:39Scor : Oddo relève son objectif de cours
CF
02/03Le changement climatique fait plonger les résultats de Scor
AW
02/03Paris reste positive malgré des taux élevés
AW
02/03Scor en hausse : l'année 2022 est marquée par une perte, mais un peu plus..
AO
02/03Transcript : SCOR SE, 2022 Earnings Call, Mar 02, 2023
CI
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SCOR SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 19 823 M 21 022 M -
Résultat net 2022 -344 M -365 M -
Dette nette 2022 1 573 M 1 668 M -
PER 2022 -12,5x
Rendement 2022 7,10%
Capitalisation 4 355 M 4 618 M -
VE / CA 2022 0,30x
Capi. / CA 2023 0,22x
Nbr Employés 3 590
Flottant 82,8%
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 24,42 €
Objectif de cours Moyen 25,96 €
Ecart / Objectif Moyen 6,30%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francois de Varenne CEO, Head-Investments, Technology & Transformation
Ian Kelly Chief Financial Officer
Denis Kessler Non-Executive Chairman
Jane Fields Wicker-Miurin Independent Director
Vanessa Marquette Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SCOR SE13.63%4 618
MUNICH RE8.03%48 350
SWISS RE LTD13.41%30 092
HANNOVER RE-0.67%23 563
EVEREST RE GROUP, LTD.15.73%15 012
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED3.03%9 773