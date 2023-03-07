Scor : Document AMF CP. 2023DD887925

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2023DD887925
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07 mars 2023
FR0010411983 - DD155492
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
FRIEDER KNUEPLING, Directeur Général de SCOR Life & Health
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SCOR SE
LEI : 96950056ULJ4JI7V3752
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 06 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 22.2500 Euro
VOLUME : 5 000.0000
PRIX UNITAIRE : 22.2500 Euro
VOLUME : 5 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 22.2500 Euro
VOLUME : 10 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DETAIL DE LA TRANSACTION 2