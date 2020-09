Scor: Impact moins fort que prévu du COVID-19 dans la réassurance-vie

Scor a indiqué mercredi que les sinistres en réassurance-vie se développaient à un niveau plus favorable que prévu dans le contexte de la pandémie de coronavirus et a relevé ses prévisions pour la réassurance dommages et de responsabilités pour 2021.

"Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020", a indiqué le réassureur dans un communiqué de presse à l'occasion de la tenue d'une journée investisseurs.

Scor indique que les déclarations de sinistres en réassurance-vie liés à la pandémie de Covid-19 encourus sur son portefeuille de réassurance aux Etats-Unis ressortent à un montant inférieur à celui attendu, avec 85 millions d'euros payés au 31 août.

Le réassureur estime que la pandémie de COVID-19 "contribue à créer les conditions d'une croissance de la réassurance plus forte assortie d'une dynamique tarifaire positive", notamment dans sa branche de réassurance dommages et de responsabilité Global P&C.

Pour 2021, Scor prévoit ainsi une croissance plus soutenue qu'attendu, avec une hausse des primes brutes émises de 11% à taux de changes constants et une augmentation annuelle des affaires nouvelles attendue dans une fourchette de 7% à 10%.

(Nicolas Delame et Blandine Hénault)