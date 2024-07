Scor : JPMorgan abaisse sa valorisation

JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 28 euros à 20 euros et confirmé sa recommandation Sous-pondérer sur Scor après son avertissement sur ses activités vie et santé. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 14% pour 2024 et de 11% pour 2025 et 2026. Compte tenu de la possibilité que de nouvelles charges apparaissent au second semestre et du manque de clarté sur les bénéfices de l'activité vie et santé jusqu'en décembre 2024 lors de la journée investisseurs, l'analyste reste négatif.