Scor : La valeur du jour à Paris - Scor en mauvaise posture

Le 20 mai 2024 à 10:54 Partager

Plus fort recul de l'indice SBF 120, Scor fléchit de 2,98% à 29,32 euros sur la place parisienne. Le réassureur a subi ce lundi une dégradation de recommandation de HSBC, désormais à "Conserver" sur le titre avec un objectif de cours qui est passé de 38 à 33 euros, selon une source de marché. Vendredi, le groupe avait clôturé en Bourse en position de lanterne rouge dans le sillage de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Son bénéfice net a chuté de 36,8% au premier trimestre à 196 millions d'euros, ressortant sous le consensus de 209 millions d'euros.



La valeur économique du groupe est ressortie à 9,64 milliards d'euros, soit 53,64 euros par action à fin mars, en recule de 1,5%. Elle se définit comme la somme des fonds propres et de la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus.



Scor a fait état d'une progression de 6% des revenus d'assurance à 4,11 milliards d'euros. Les revenus d'assurance P&C (dommages et de responsabilité) sont ressortis à 1,837 milliard d'euros, en hausse de 3,8% à taux de change constants. Le ratio combiné P&C a augmenté de 1,9 point à 87,1% alors qu'il était anticipé à 85,6%. Sous 100%, plus cet indicateur est faible et plus la rentabilité est forte.



Les revenus d'assurance L&H (vie et santé) ont atteint 2,276 milliards, en hausse de 7,8% à taux de change constants. Le résultat de ces activités est passé en un an de 272 millions d'euros à 72 millions d'euros. Le marché ciblait 139 millions d'euros, Il a été " impacté par un écart d'expérience négatif de 71 millions d'euros relatif à une sinistralité défavorable en mortalité aux Etats-Unis et par un effet relatif au rythme de déclaration de sinistres ", a expliqué Scor.



En matière d'investissements, Scor a affiché un taux de rendement courant de 3,5%, en amélioration de 0,7 point.



Le ratio de solvabilité du groupe est estimé à 215% au 31 mars, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %, à comparer à 209% à fin 2023, " porté par une bonne génération de capital opérationnel en (ré)assurance P&C ".



"Globalement, nous commençons l'année avec un RoE (rendement annualisé des capitaux propres moyens pondérés) élevé de 17,3% et un ratio de solvabilité en hausse à 215%, soutenu par la bonne dynamique enregistrée lors des renouvellements traités de janvier", a commenté le directeur général de Scor, Thierry Léger.