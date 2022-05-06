Scor-Perte nette de 80 mlns au T1

6 mai (Reuters) - SCOR SE:
* PRIMES BRUTES ÉMISES DE 4 715 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER
TRIMESTRE 2022, EN HAUSSE DE 9,7% PAR RAPPORT AU PREMIER
TRIMESTRE 2021
* PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR 80 MILLIONS AU PREMIER
TRIMESTRE
2022 À COMPARER À UN RÉSULTAT NET DE 45 MILLIONS AU PREMIER
TRIMESTRE 2021
* RATIO DE SOLVABILITÉ ESTIMÉ DU GROUPE DE 240% À FIN MARS
2022
(SUPÉRIEUR AU RATIO DE 226% PUBLIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021)
* LE GROUPE RESTE BIEN CAPITALISÉ AVEC UN RATIO DE
SOLVABILITÉ DE
240% ESTIMÉ À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2022
* LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL NÉGATIF DE EUR
-116
MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 PRINCIPALEMENT LIÉ AU
PAIEMENT DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
* LE RATIO DENDETTEMENT FINANCIER DU GROUPE SÉTABLIT À
28,8% AU
31 MARS 2022, EN HAUSSE DE 1,0 POINTS PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE
2021
* SCOR PO (LA FILIALE DÉTENUE PAR SCOR EN RUSSIE) A CESSÉ DE
SOUSCRIRE DE NOUVELLES AFFAIRES
* LA REMONTÉE RÉCENTE DES TAUX DINTÉRÊT DEVRAIT AVOIR UN
IMPACT
POSITIF SUR LE RENDEMENT DES ACTIFS RÉINVESTIS
* PERTE OPÉRATIONNELLE AU T1 EUR 48 MLNS CONTRE BÉNÉFICE EUR
102
MLNS IL Y A UN AN
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(Gdansk Newsroom)