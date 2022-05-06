Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Scor SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SCR   FR0010411983

SCOR SE

(SCR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  05/05 17:35:06
26.07 EUR   -3.80%
08:18Scor a dégagé une perte nette au T1, lesté par l'Ukraine et des catastrophes naturelles
DJ
07:54BOURSE DE PARIS : Don't Look Up
07:32Scor-Perte nette de 80 mlns au T1
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Scor-Perte nette de 80 mlns au T1

06/05/2022 | 07:32
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

6 mai (Reuters) - SCOR SE:

* PRIMES BRUTES ÉMISES DE 4 715 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN HAUSSE DE 9,7% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2021

* PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR 80 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 À COMPARER À UN RÉSULTAT NET DE 45 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2021

* RATIO DE SOLVABILITÉ ESTIMÉ DU GROUPE DE 240% À FIN MARS 2022 (SUPÉRIEUR AU RATIO DE 226% PUBLIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021)

* LE GROUPE RESTE BIEN CAPITALISÉ AVEC UN RATIO DE SOLVABILITÉ DE 240% ESTIMÉ À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2022

* LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL NÉGATIF DE EUR -116 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 PRINCIPALEMENT LIÉ AU PAIEMENT DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19

* LE RATIO DENDETTEMENT FINANCIER DU GROUPE SÉTABLIT À 28,8% AU 31 MARS 2022, EN HAUSSE DE 1,0 POINTS PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021

* SCOR PO (LA FILIALE DÉTENUE PAR SCOR EN RUSSIE) A CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES AFFAIRES

* LA REMONTÉE RÉCENTE DES TAUX DINTÉRÊT DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE RENDEMENT DES ACTIFS RÉINVESTIS

* PERTE OPÉRATIONNELLE AU T1 EUR 48 MLNS CONTRE BÉNÉFICE EUR 102 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
SCOR SE -3.80%26.07 Cours en temps réel.-4.99%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 1.44%65 Cours en différé.-12.76%
Toute l'actualité sur SCOR SE
08:18Scor a dégagé une perte nette au T1, lesté par l'Ukraine et des catastrophes naturelles
DJ
07:54BOURSE DE PARIS : Don't Look Up
07:32Scor-Perte nette de 80 mlns au T1
RE
07:28RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2022 : SCOR absorbe les chocs liés aux sinistres potentiels..
GL
05/05Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 6 mai 2022
AO
04/05Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-1..
GL
04/05Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-1..
GL
02/05SCOR SE : Convocation Assemblée générale mixte
CO
27/04SCOR : Commentaires sur la lettre de CIAM du 15 avril 2022
PU
25/04SCOR : Informations relatives nouveaux administrateurs représentant les salariés
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SCOR SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 19 061 M 20 024 M -
Résultat net 2022 446 M 468 M -
Dette nette 2022 1 121 M 1 177 M -
PER 2022 10,0x
Rendement 2022 7,19%
Capitalisation 4 721 M 4 960 M -
VE / CA 2022 0,31x
VE / CA 2023 0,29x
Nbr Employés 3 590
Flottant 83,1%
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Clôture 26,07 €
Objectif de cours Moyen 32,82 €
Ecart / Objectif Moyen 25,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Laurent Rousseau Chief Executive officer & Director
Ian Kelly Chief Financial Officer
Denis Kessler Non-Executive Chairman
Kory Beth Sorenson Independent Director
Jane Fields Wicker-Miurin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SCOR SE-4.99%4 960
SWISS RE LTD-10.99%23 638
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA-8.50%2 869
KOREAN REINSURANCE COMPANY5.19%787
POZAVAROVALNICA SAVA, D.D.1.43%457
HELIOS UNDERWRITING PLC7.46%154