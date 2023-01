Scor : Thierry Léger est nommé directeur général

Thierry Léger quitte son poste de responsable de la souscription du groupe Swiss Re qu'il occupait depuis septembre 2020. Le conseil d'administration de Scor, sur proposition du comité des nominations, a décidé à l'unanimité de le nommer au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions à compter du 1er mai 2023. Thierry Léger bénéficie de vingt-cinq ans d'expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan.



Ses compétences couvrent à la fois la réassurance vie, la réassurance de dommages et de responsabilité ainsi que la réassurance alternative.



Le conseil d'administration a la conviction que Thierry Léger dispose de toutes les compétences professionnelles et des qualités managériales requises pour devenir directeur général de Scor.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de 2023 d'élire Thierry Léger administrateur du groupe.



François de Varenne, membre du comité exécutif ayant la charge des Investissements, des Technologies, du Budget, de la Transformation et de la Corporate Finance pour le Groupe, est nommé avec effet immédiat directeur général de Scor par intérim jusqu'à la prise de fonction de Thierry Léger.



Ce dernier a la charge d'élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour Scor, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l'assemblée générale de 2023. Sa mission sera de permettre à Scor de conforter sa place dans le tout premier cercle des réassureurs mondiaux.



Denis Kessler, président de Scor, a déclaré : " Sur proposition du comité des nominations, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de confier la direction générale du groupe à Thierry Léger, un réassureur confirmé, expérimenté, maîtrisant parfaitement aussi bien la réassurance vie que la réassurance non-vie. Ayant exercé des responsabilités de tout premier plan au sein d'une grande société de réassurance mondiale, il dispose de toutes les compétences requises pour diriger le groupe Scor en lui forgeant une nouvelle vision stratégique, tout en suivant une politique de souscription entièrement fondée sur la rentabilité technique. "