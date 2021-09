Scor : ajuste ses objectifs 2022

À l’occasion de sa Journée Investisseurs annuelle qui se tiendra cet après-midi, le comité exécutif de Scor dirigé par Laurent Rousseau, directeur général, présentera l’extension du plan stratégique « Quantum Leap », qui couvre la période jusqu’au 31 décembre 2022. Le réassureur a indiqué que La récente transaction sur le portefeuille d'affaires en-cours (In-force) Vie avait libéré instantanément de la valeur tout en lui donnant des degrés de liberté supplémentaires pour accélérer son développement créateur de valeur en réassurance de dommages et de responsabilité.



Dans un environnement de marché porteur pour le Non-Vie, la croissance estimée des primes brutes émises est revue à la hausse, passant d'une fourchette de 4 % à 8 % dans le plan " Quantum Leap " à une fourchette de 15 % à 18 % en 2022 (à taux de change constants), avec un ratio combiné net tendant vers 95 % et en-deçà.



Ces hypothèses tiennent compte de l'augmentation du budget de catastrophes naturelles de 7 % à 8 % en 2022, reflétant un environnement de plus en plus volatil et l'adoption par Scor d'une approche prospective pour l'évaluation de son budget de catastrophes naturelles.

Dans le "Vie", Scor continue de se concentrer sur la création de valeur. La récente transaction sur le portefeuille d'affaires en cours (In-force) Vie a réduit la part de son portefeuille de mortalité aux États-Unis d'environ 20 %.



L'hypothèse de marge technique nette pour 2022 (excluant les impacts potentiels liés au Covid-19) est revue en hausse de 100 points de base, passant d'une fourchette de 7,2 % à 7,4 % dans le plan " Quantum Leap " à une fourchette de 8,2 % à 8,4 % en 2022, tandis que l'hypothèse de croissance des primes brutes émises est revue à la baisse, passant d'une fourchette de +3 % - 6 % dans le plan " Quantum Leap " à environ +1 % en 2022.



En termes d'investissements, Scor entend réduire son excédent de liquidités de 16 % à 9 % du total des actifs d'ici la fin de l'exercice 2021 et poursuit activement sa diversification dans les actifs relutifs créateurs de valeur. Le groupe table sur un rendement annualisé des actifs compris entre 1,8 % et 2,3 % pour l'année 2022.



Dans un environnement marqué par une perception des risques accrue, Scor estime que le marché de la réassurance offre des perspectives de croissance à long terme très favorables et déploiera ses capitaux de façon optimale conformément au cadre défini en interne pour créer de la valeur à long terme.



Le prochain plan stratégique attestera de l'engagement de Scor en matière d'exécution et sera l'occasion d'un engagement proactif avec l'ensemble de ses parties prenantes.