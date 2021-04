Scor annonce une croissance de ses primes de réassurance de 14,3% au 1er avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a annoncé jeudi avoir enregistré au 1er avril une croissance de 14,3% à taux de change constants de ses primes brutes, qui ont atteint 600 millions d'euros, avec une hausse tarifaire moyenne de 4,3%.

"Scor enregistre de solides renouvellements de son portefeuille de réassurance au 1er avril 2021, tirant parti de la poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions constatées lors des renouvellements de janvier", a commenté le groupe dans un communiqué.

"La rentabilité technique du portefeuille bénéficie d'un effet cumulatif consécutif aux hausses tarifaires de l'an dernier", a ajouté le réassureur.

"Cette poursuite des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions confirme pleinement les perspectives positives pour les renouvellements de 2021 annoncées en septembre 2020 lors de la journée investisseurs et déjà observées en janvier", a souligné Scor.

April 15, 2021