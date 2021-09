Scor : des changements au comité exécutif

Scor annonce une refonte de son comité exécutif, qui reflète l'importance de la transformation et du développement durable au cours de la prochaine phase de son développement stratégique, avec des promotions uniquement internes.



Ainsi, François de Varenne, directeur général de Scor Global Investments, et Claire Le Gall-Robinson, secrétaire générale, responsable de la gouvernance, du développement durable, des fonctions juridique et conformité, voient leurs responsabilités élargies.



Par ailleurs, Frieder Knüpling est nommé directeur général de Scor Global Life, Romain Launay devient directeur général adjoint de Scor Global P&C et directeur général des activités d'assurance de spécialités, et Fabian Uffer est nommé directeur des risques.



