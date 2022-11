Scor : en forte hausse avec des propos d'analyste

Scor grimpe de plus de 6% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 26 euros, à l'approche des résultats de troisième trimestre et du plan stratégique à trois ans, attendus le 9 novembre.



Le bureau d'études pointe des multiples de valorisation du réassureur 'extrêmement faibles, alors qu'il devrait bénéficier d'un net rebond de sa rentabilité à partir de l'année prochaine, dans un contexte d'augmentation des prix en dommages et de hausse des taux d'intérêt'.



