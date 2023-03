Scor : en perte nette sur l'année écoulée

Scor annonce une perte nette de 301 millions d'euros sur l'année 2022, comparée à un résultat net de 456 millions en 2021, du fait notamment de l'impact combiné des sinistres liés aux catastrophes naturelles et de la sècheresse au Brésil.



Le réassureur a vu ses primes brutes émises augmenter de 12,1% à plus de 19,7 milliards, dont une croissance de 4,9% à taux de changes constants, une progression en P&C (Property and Casualty) ayant plus que compensé un léger recul en L&H (Life and Health).



A la fin de l'année 2022, le ratio de solvabilité du groupe s'établit à 219%. Après la prise en compte du dividende, il ressort à 213%, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185-220%.



Revendiquant 'une assise financière solide' et 'confiant dans ses perspectives futures', Scor propose un dividende de 1,40 euro par action pour 2022. Soumis à l'AG du 25 mai, il serait mis en paiement au 1er juin.



