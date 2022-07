Scor (-0,40% à 19,99 euros) résiste au sein d’un marché parisien en baisse alors que le réassureur a chiffré les pertes provoquée par la sécheresse extrême qu’a connue le sud du Brésil. L'impact sur le résultat technique net du groupe devrait être légèrement inférieur à 200 millions d’euros pour le premier semestre 2022 du fait des conséquences de la chaleur sur les récoltes. Il s'agit du " best estimate " que le groupe a fait du coût total de cet événement.



" La fréquence des épisodes de chaleur et de sécheresse extrêmes a augmenté au cours des dernières décennies. Ce phénomène, essentiellement dû au changement climatique, a été observé tant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil ", a souligné le groupe français.



A l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre 2022, Scor avait évoqué la situation au Brésil Selon UBS, le groupe français a déjà constitué une réserve de 37 millions d'euros et l'analyste anticipait un impact supplémentaire de 160 millions d'euros au deuxième trimestre. Il se demande cependant si le consensus n'anticipait pas un montant plus faible que les 200 millions d'euros dévoilés hier.



Sur les trois premiers mois de l'année, les comptes du réassureur avaient souffert des chocs liés aux sinistres potentiels résultant de la guerre en Ukraine, d'une série de catastrophes naturelles et de la poursuite de la pandémie aux Etats-Unis.