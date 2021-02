Scor: le bénéfice net divisé par deux en 2020 pénalisé par la pandémie

Paris (awp/afp) - Le réassureur Scor a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 44,5% en 2020, à 234 millions d'euros (258 millions de francs suisses), pénalisé par la pandémie de Covid-19 qui a marqué l'année.

Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, ont cependant progressé de 0,2% à 16,37 milliards d'euros, selon le communiqué de résultats.

Le coût de la pandémie est estimé à 640 millions pour le groupe, dont 314 millions pour la branche vie.

"L'essentiel de l'exposition provient des États-Unis, où Scor estime que les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 encourus jusqu'au 31 décembre 2020 représentent un impact de 283 millions d'euros", a expliqué l'assureur des assurances.

Malgré la mortalité plus importante due au Covid-19, "les réserves constituées au début de la pandémie se sont avérées trop élevées et ont été libérées à la fin de l'année, ce qui a compensé la sinistralité plus importante enregistrée durant les derniers mois de l'année 2020", a précisé le communiqué.

Scor Global P&C, l'entité dédiée aux activités de réassurance dommages, a vu son ratio combiné net passer de 99% à 100,7%. Cet indicateur, crucial pour le secteur, se situe sous la barre des 100% lorsque l'activité est rentable. Le coût de la pandémie a été estimé à 284 millions d'euros dans cette branche.

Enfin, concernant Scor Global Investments, l'entité de gestion d'actifs du groupe, celle-ci a dégagé" un rendement des actifs solide de 2,8%", malgré une dépréciation de 42 millions d'euros due à la crise sanitaire.

Cependant, "en matière de réassurance de dommages et de responsabilité, la pandémie de Covid-19 conduit à une accélération des hausses tarifaires et de l'amélioration des termes et conditions pour l'ensemble des lignes d'affaires et l'ensemble des zones géographiques", s'est réjoui le réassureur.

Lors du traditionnel renouvellement des primes de janvier, Scor a fait état d'un bond de 15,9% à taux constant, c'est-à-dire hors inflation, pour l'activité dommage.

afp/jh