Scor : légèrement dans le vert avec des propos d'analyste

Scor se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 35 euros, au lendemain de la journée investisseurs du réassureur.



Le bureau d'études a réduit sa prévision de BPA 2021 (-37%), mais relevé ses prévisions 2022/23 (+6% et +10%). 'Scor continue de bénéficier de rentabilités favorables, alors que le titre est décoté de 22% par rapport à ses fonds propres', ajoute-t-il.



