Scor : Avis de convocation paru au BALO n°71 du 14 juin 2021

SCOR SE

Société Européenne au capital de 1 470 867 636,23 euros

Siège social : 5, avenue Kléber, 75016 Paris

562 033 357 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire pour le mercredi 30 juin 2021, à 10 heures, au siège social de SCOR SE (la « Société »), 5 avenue Kléber, 75016 Paris (*), à l'effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions ci-dessous.

(*) Avertissement

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tels que modifiés et prorogés, le conseil d'administration de SCOR a décidé que l'assemblée générale mixte se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement.

En effet, à la date de convocation de l'assemblée générale, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'assemblée générale de ses membres. En conséquence, ni les actionnaires, ni leur mandataire ne pourront assister à l'assemblée, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Exceptionnellement, l'assemblée générale se tenant sans la présence physique d'actionnaires et le vote n'ayant pas lieu en direct, les actionnaires ne pourront ni proposer des résolutions nouvelles, ni des amendements pendant l'assemblée générale. Les actionnaires pourront poser des questions en séance via le webcast. Il est rappelé que les actionnaires ont également la faculté d'adresser des questions écrites à la Société dans les conditions mentionnées ci-dessous. Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse indiquée ci-dessous.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l'assemblée générale. La Société invite ses actionnaires à privilégier l'utilisation du site de vote

VOTACCESS pour exprimer leur vote.

L'Assemblée Générale sera transmise en direct et en différé sur le site internet de la Société (https://www.scor.com/fr/assemblees- generales).

Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et de participation à l'Assemblée Générale du 30 juin 2021 en fonction de l'évolution des situations sanitaire et/ou juridique.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société (https://www.scor.com/fr/assemblees-generales)qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale et/ou les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et sanitaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent document.

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire