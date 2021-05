Scor : Brochure de convocation

MOT DU PRÉSIDENT

Chers Actionnaires,

L'assemblée générale mixte des actionnaires de SCOR se tiendra le :

Mercredi 30 juin 2021 à 10 heures au siège social de la Société

5, avenue Kléber - 75016 Paris

J'attire votre attention sur le fait que cette assemblée générale se tiendra à huis clos compte tenu de la crise sanitaire.

Lors de cette assemblée générale annuelle, vous aurez notamment à vous prononcer sur des résolutions concernant l'approbation des comptes de l'exercice 2020 ; la distribution d'un dividende de 1,80 euro par action pour l'exercice 2020 ; le renouvellement du mandat de trois administrateurs ; la ratification de la nomination d'un administrateur ; ainsi que la nomination de deux nouveaux administrateurs.

En 2020, le Groupe a passé avec succès le stress test grandeur nature de la pandémie de Covid-19. SCOR est parvenu à absorber ce choc majeur et a terminé l'année 2020 en étant rentable et solvable. Les fondamentaux du Groupe demeurent très solides, comme en attestent les excellents résultats que nous aurions enregistrés en l'absence de la pandémie de Covid-19 - qui a coûté au Groupe 640 millions d'euros en 2020 - ainsi que le niveau de solvabilité de 232 % atteint à la fin du mois de mars 2021, situé au-delà de la plage de solvabilité optimale. Ceci permet au Groupe de poursuivre sa politique active de rémunération de ses actionnaires, avec un dividende de 1,80 euro par action au titre de l'année 2020, proposé à l'assemblée générale.

SCOR continue à mettre en œuvre son plan stratégique « Quantum Leap » avec détermination. Le Groupe est très bien positionné pour tirer parti de l'amélioration des termes et conditions tarifaires en assurance et réassurance de dommages et de responsabilité, comme en témoignent les excellents renouvellements enregistrés en janvier et en avril 2021. De même, SCOR poursuit activement son développement en réassurance vie, notamment en Asie.

J'ai informé le conseil d'administration de ma décision d'être déchargé, pour des raisons personnelles, de mes fonctions de directeur général de SCOR au terme de mon mandat actuel, qui arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2021. Dans ces conditions, le conseil d'administration a choisi à l'unanimité Laurent Rousseau, directeur général adjoint de SCOR Global P&C et membre du comité exécutif du Groupe, pour être nommé directeur général de SCOR. Le conseil d'administration vous propose de nommer Laurent Rousseau administrateur du Groupe. En ce qui me concerne, le conseil a souhaité à l'unanimité que je poursuive mon action en tant que président non exécutif du conseil d'administration pour assurer la continuité et la stabilité du Groupe, en permettant au directeur général de prendre toutes ses fonctions. J'ai informé le conseil d'administration que j'accepterai cette fonction si les actionnaires me renouvellent leur confiance.

Le conseil d'administration est convaincu que Laurent Rousseau, qui occupe des responsabilités de premier plan au sein du Groupe depuis onze ans et qui bénéficie de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la réassurance à Londres et à Paris, dispose de toutes les compétences et qualités requises pour devenir directeur général de SCOR. J'ai toute confiance en Laurent Rousseau pour assurer le succès du Groupe. Avec l'ensemble du comité exécutif, il aura à cœur de poursuivre avec dynamisme et enthousiasme le développement de SCOR. Laurent Rousseau saura à la fois respecter les valeurs qui font l'ADN de l'entreprise et lui impulser une nouvelle dynamique dans l'environnement issu de la crise sanitaire et économique que nous traversons. Il perpétuera la culture et les grands principes qui dictent la stratégie et l'organisation du Groupe, tout en insufflant sa vision propre au sein de l'entreprise.