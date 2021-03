Scor : La valeur du jour à Paris Covéa porte plainte contre le PDG de SCOR, qui déplore une manoeuvre infondée

L'affrontement entre l'assureur mutualiste, Covéa et son PDG, Thierry Derez contre son homologue Denis Kessler chez Scor a connu un nouvel épisode. Hier, Covéa, qui est le premier actionnaire du réassureur, a déposé plainte auprès du Parquet National Financier contre Denis Kessler, pour manipulation de cours et abus de biens sociaux. Scor a rapidement répliqué, déplorant " une manœuvre mensongère et infondée ". En Bourse, l'action Scor perd 0,54% à 29,68 euros dans le contexte d'un secteur financier en repli.



Ce dépôt de plainte a été fait par Covéa pour le compte de Scor. La manipulation de cours évoquée dans la plainte concerne le rachat d'environ 4,6 millions d'actions de Scor, pour un montant total de 195 millions d'euros entre septembre 2018 et janvier 2019. L'assureur mutualiste juge qu'il a " permis de gonfler artificiellement le cours et entrainé un surcoût pour Scor de 31 millions d'euros ".



Scor a répliqué en soulignant que son programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros sur deux ans, avait été annoncé au marché le 27 juillet 2017. A cette époque Thierry Derez était encore administrateur du groupe et cette information date de plus d'un an avant la tentative de prise de contrôle. Il juge donc " parfaitement infondé et trompeur de vouloir laisser entendre qu'il a été lancé en réaction à l'offre de Covéa ".



Le second volet de la plainte, l'abus de biens sociaux, concerne les près de 16 millions d'euros de frais de conseils payés pour contrer la tentative de prise de contrôle de Scor par Covéa. Ce dernier souligne avoir retiré sa proposition dès le 4 septembre 2018. Le réassureur a répliqué en arguant que que ces frais de défense étaient " des éléments de préjudice financier dont Scor demande réparation. "



Pour le réassureur, Covéa se plaint donc des conséquences de ses propres fautes et de celles de Thierry Derez.



En conclusion, Scor juge " que la plainte semble avoir manifestement pour seul et unique objectif de détourner l'attention des graves fautes commises par Monsieur Thierry Derez et Covéa dans la préparation et la mise en œuvre du projet non sollicité de prise de contrôle de Scor par Covéa en 2018 ".



Scor a par ailleurs rappelé que le procès pénal à l'encontre de Thierry Derez et Covéa – respectivement pour les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance – se tiendra les 5 et 6 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel de Paris.