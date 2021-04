Scor : chute de 72% du résultat net au 1er trimestre

Scor publie un résultat net en baisse de 72,2% à 45 millions au titre du premier trimestre 2021, ainsi qu'un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) en recul de 7,8 points à 2,9%, soit 247 points de base au-dessus du taux sans risque.



Le réassureur explique avoir subi l'effet de la conjonction inédite de la sinistralité liée à la pandémie de Covid-19 et d'une série de catastrophes naturelles de grande ampleur, dont la tempête hivernale Uri, au Texas, déclenchée par un vortex polaire.



Les primes brutes émises pour l'ensemble du groupe atteignent 4,12 milliards d'euros, en hausse de 5,6% à taux de change constants (-0,8% en données publiées), dont des progressions de 10,3% pour Scor Global P&C et de 2,1% pour Scor Global Life.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.