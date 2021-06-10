10 juin (Reuters) - SCOR SE:
* SCOR ET COVÉA ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE
D'ACCORD
TRANSACTIONNEL
* COVÉA ET SCOR SOUHAITENT RETROUVER DES RELATIONS APAISÉES,
FONDÉES SUR LE PROFESSIONNALISME, DANS LE RESPECT DE LEURS
INDÉPENDANCES RESPECTIVES
* L'ACPR A SOUHAITÉ QUE LE DIALOGUE ENTRE COVÉA ET SCOR SOIT
RÉTABLI ET ABOUTISSE À UN ACCORD ENGAGEANT FORMALISÉ PAR LA
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
* LE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL A POUR OBJECTIF DE
CRÉER
LES CONDITIONS POUR UN RETOUR À DES RELATIONS MUTUELLEMENT
BÉNÉFICIAIRES SUR LE LONG TERME
* LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE COVÉA ET DE SCOR ONT
APPROUVÉ
LES POINTS CLÉS D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL CONCLU CE
JOUR ENTRE COVÉA SGAM, COVÉA COOPÉRATIONS ET SCOR SE
* COVÉA S'ENGAGE IRRÉVOCABLEMENT À CONSENTIR À SCOR UNE
OPTION
D'ACHAT DES TITRES QU'ELLE DÉTIENT À UN PRIX D'EXERCICE DE 28
EUROS PAR ACTION ET PENDANT 5 ANS
* INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE PAYÉE À SCOR PAR COVÉA:
VERSEMENT À
SCOR PAR COVÉA D'UNE SOMME DE 20.000.000 EUROS HT
* CE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL S'APPLIQUERA AUX
RESPONSABLES ACTUELS DE COVÉA ET DE SCOR MAIS AUSSI À LEURS
RESPONSABLES À VENIR PENDANT LA PÉRIODE DE 7 ANS QUI S'OUVRE
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(Gdansk Newsroom)