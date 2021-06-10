Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Scor SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SCR   FR0010411983

SCOR SE

(SCR)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Scor : et Covéa annoncent la signature d'un protocole d'accord transactionnel

10/06/2021 | 19:34
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

10 juin (Reuters) - SCOR SE:

* SCOR ET COVÉA ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

* COVÉA ET SCOR SOUHAITENT RETROUVER DES RELATIONS APAISÉES, FONDÉES SUR LE PROFESSIONNALISME, DANS LE RESPECT DE LEURS INDÉPENDANCES RESPECTIVES

* L'ACPR A SOUHAITÉ QUE LE DIALOGUE ENTRE COVÉA ET SCOR SOIT RÉTABLI ET ABOUTISSE À UN ACCORD ENGAGEANT FORMALISÉ PAR LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

* LE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL A POUR OBJECTIF DE CRÉER LES CONDITIONS POUR UN RETOUR À DES RELATIONS MUTUELLEMENT BÉNÉFICIAIRES SUR LE LONG TERME

* LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE COVÉA ET DE SCOR ONT APPROUVÉ LES POINTS CLÉS D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL CONCLU CE JOUR ENTRE COVÉA SGAM, COVÉA COOPÉRATIONS ET SCOR SE

* COVÉA S'ENGAGE IRRÉVOCABLEMENT À CONSENTIR À SCOR UNE OPTION D'ACHAT DES TITRES QU'ELLE DÉTIENT À UN PRIX D'EXERCICE DE 28 EUROS PAR ACTION ET PENDANT 5 ANS

* INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE PAYÉE À SCOR PAR COVÉA: VERSEMENT À SCOR PAR COVÉA D'UNE SOMME DE 20.000.000 EUROS HT

* CE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL S'APPLIQUERA AUX RESPONSABLES ACTUELS DE COVÉA ET DE SCOR MAIS AUSSI À LEURS RESPONSABLES À VENIR PENDANT LA PÉRIODE DE 7 ANS QUI S'OUVRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SCOR SE
19:53Scor et Covea acceptent de séparer à l'amiable
DJ
19:34SCOR  : et Covéa annoncent la signature d'un protocole d'accord transactionnel
RE
19:27SCOR  : et Covéa annoncent la signature d'un protocole d'accord transactionnel
GL
09/06SCOR  : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de ..
GL
03/06DENIS KESSLER : CIAM appelle à voter contre Kessler et deux autres administrateu..
RE
28/05BOURSE DE PARIS : Paris termine la semaine en beauté
AW
28/05SCOR  : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/05/2021
GL
28/05BOURSE DE PARIS : Paris poursuit sa progression, fixée sur les prix américains
AW
28/05LA VALEUR DU JOUR À PARIS SCOR  : l'AMF désavoue Covéa dans sa plainte pour mani..
AO
28/05BOURSE DE PARIS : Paris progresse, ignorant des indicateurs moins bons que prévu
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SCOR SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 17 068 M 20 770 M -
Résultat net 2021 420 M 511 M -
Dette nette 2021 1 423 M 1 731 M -
PER 2021 11,6x
Rendement 2021 7,35%
Capitalisation 4 829 M 5 876 M -
VE / CA 2021 0,37x
VE / CA 2022 0,35x
Nbr Employés 3 034
Flottant 83,6%
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 33,58 €
Dernier Cours de Cloture 25,95 €
Ecart / Objectif Haut 69,6%
Ecart / Objectif Moyen 29,4%
Ecart / Objectif Bas -3,66%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Denis Kessler Chairman & Chief Executive Officer
Ian Kelly Chief Financial Officer
Romain Launay Chief Operating Officer
Kory Beth Sorenson Independent Director
Jane Fields Wicker-Miurin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SCOR SE-1.78%5 885
SWISS RE LTD0.65%27 060
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA44.75%4 710
KOREAN REINSURANCE COMPANY23.70%891
HELIOS UNDERWRITING PLC18.18%154
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE RÉASSURANCE-11.42%49