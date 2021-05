Scor : l'AMF écarte la manipulation de cours après la plainte de Covéa

(Actualisation: réaction de Scor, éléments de contexte.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)---L'Autorité des marchés financiers a rejeté jeudi l'hypothèse d'une manipulation de cours sur le titre Scor à l'occasion d'opérations de rachat d'actions intervenues fin 2018 dans le contexte de la bataille boursière qui opposait le réassureur à son premier actionnaire Covea.

Le Parquet national financier (PNF) avait sollicité l'avis du régulateur dans ce dossier à la suite de la suite d'une plainte déposée par l'assureur mutualiste Covéa contre le PDG du groupe de réassurance, Denis Kessler. Cette procédure s'inscrit dans le sillage de la tentative de prise de contrôle manquée de Scor par Covéa.

"Après délibération de son Collège, l'AMF a indiqué ce jour au PNF que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer des allégations de manipulation de cours", a fait savoir le régulateur boursier.

Scor a réagi en se félicitant de la décision de l'AMF. A la suite de cette plainte en mars dernier, Scor avait déploré "une manœuvre mensongère et infondée". Le réassureur avait également jugé "étonnante" l'accusation de manipulation de cours, en soulignant que son plan de rachat d'actions avait été annoncé plus d'un an avant la tentative de prise de contrôle.

Cette plainte visait le rachat d'environ 4,6 millions d'actions de Scor, pour un montant total de 195 millions d'euros "ayant permis de gonfler artificiellement le cours", selon Covéa.

Au mois de novembre dernier, le tribunal de commerce de Paris a condamné Thierry Derez, le PDG de Covéa à payer 479.000 euros, majorés des intérêts, pour avoir violé ses obligations d'administrateur en son nom propre de Scor en transmettant à son groupe et à ses conseils des informations et documents confidentiels. Et ce en vue de préparer et mettre en œuvre, en 2018, un projet de prise de contrôle non sollicitée de Scor.

