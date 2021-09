Scor : note de crédit confirmée chez Fitch

Scor fait part de la décision de l'agence de notation Fitch de confirmer sa note de solidité financière à 'AA-' et sa perspective à 'stable', décision qui 'témoigne de la solidité du business model' selon le réassureur français.



Il rapporte que cette décision reflète son 'profil commercial favorable au sein du secteur mondial de la réassurance, sa capitalisation très robuste et la résilience de sa rentabilité malgré les tensions dues à la pandémie'.



Fitch estime que ses objectifs pour 2021 'd'un ratio combiné normalisé de 95% au plus en réassurance non-vie et d'une marge technique de 5% en réassurance vie, éléments clés de l'estimation de la rentabilité future du groupe, sont à sa portée'.



