Scor : nouveau directeur des relations presse

Scor annonce la nomination d'Alexandre Garcia au poste de directeur des relations presse et de la communication corporate, avec effet immédiat. Il reportera à Nathalie Mikaeloff, directrice groupe de la communication et du marketing.



'Son expérience et ses compétences seront extrêmement précieuses afin de continuer à échanger proactivement avec les médias et de partager avec ces derniers la stratégie et la feuille de route du groupe', explique le réassureur.



Alexandre Garcia travaillait auparavant chez Taddeo, cabinet de conseil en communication stratégique. Il a accompagné ces cinq dernières années les dirigeants de grandes entreprises cotées, notamment dans le secteur de la (ré)assurance.



