Scor : partenariat avec un fonds de pension suédois

L'action Scor s'adjugeait 0,8% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le réassureur d'un partenariat avec le fonds de pension suédois Alecta.



Le groupe français explique avoir finalisé la mise en place d'un 'sidecar', c'est-à-dire une entité financière qui sollicite des investissements privés, pour un montant de 200 millions dollars d'investissement.



Ce dispositif prévoit que les partenaires se partagent les primes et les pertes des polices souscrites.



L'accord pluriannuel permettra à Alecta de bénéficier du rendement du portefeuille diversifié de réassurance de catastrophes naturelles de Scor Global P&C.



'Nous sommes convaincus que la titrisation des risques d'assurance peut générer des rendements de haute qualité et non corrélés, ce qui profite à l'ensemble de notre portefeuille', a commenté Tony Persson, le directeur de l'investissement obligataire et de la stratégie d'Alecta.



Alecta revendique quelque 2,6 millions de clients particulier et 35.000 entreprises en Suède.



