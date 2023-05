Scor : placement d'une nouvelle obligation catastrophe

Scor annonce avoir placé une nouvelle obligation catastrophe, qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 75 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes.



La période de risque couverte par cette obligation, baptisée Atlas Capital DAC Series 2023-1, s'étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Elle comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.



'Malgré un net durcissement des conditions de marché depuis fin 2022, Atlas Capital DAC Series 2023-1 a été très bien accueillie par les investisseurs et a bénéficié d'une forte demande', souligne le réassureur.



