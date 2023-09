Scor : plan stratégique et objectifs à horizon 2026

Aujourd'hui à 08:20 Partager

A l'occasion de sa journée investisseurs, Scor présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2026, Forward 2026, plan approuvé par le conseil d'administration du groupe de réassurance réuni le 6 septembre.



Forward 2026 fixe deux objectifs pour la durée du plan, à savoir un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an à taux d'intérêt et de change constants, et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%.



Sur la base des hypothèses pour ses trois activités réassurance L&H, (ré)assurance P&C et investissements, Scor estime que son rendement des capitaux propres (RoE) devrait être supérieur à 12% par an sur la période 2024-2026.



Le groupe indique notamment poursuivre sa transformation et sa simplification, ce qui lui permettra de maintenir ses dépenses de gestion à un niveau stable entre 2023 et 2026, grâce à 150 millions d'euros de réduction de coûts d'ici fin 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.