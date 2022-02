Scor publie des résultats solides en 2021 malgré la hausse des catastrophes naturelles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a publié jeudi des résultats en net rebond en 2021 en dépit d'une forte sinistralité dans sa branche de réassurance dommage.

Le résultat net part du groupe est ressorti à 456 millions d'euros, contre 234 millions d'euros en 2020 et 422 millions d'euros en 2019.

Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, se sont établies à 17,6 milliards d'euros, en hausse de 7,5% sur un an. Au quatrième trimestre, les primes brutes émises ont augmenté de 11,5% sur un an, à 4,55 milliards d'euros.

Les analystes sondés par FactSet attendaient en moyenne, pour l'ensemble de 2021, des primes brutes de 16,63 milliards d'euros et un résultat net de 437 millons d'euros.

Parmi les autres indicateurs suivis par le groupe, le rendement des capitaux propres (ROE) annualisé s'est inscrit à 7,2% en 2021, contre 3,8% en 2020.

Le ratio combiné net, qui définit le rapport entre le coût des sinistres et le total des primes encaissées, s'est établi à 100,6% en 2021 en réassurance de dommage et de responsabilité. Il inclut notamment une charge due aux catastrophes naturelles de 12,8%, dont 8,3% liés aux inondations en Europe, ainsi qu'aux tempêtes hivernales sévères et à l'ouragan Ida aux États-Unis.

Un ratio supérieur à 100% signifie que l'activité de réassurance dommages a accusé des pertes. S'il est inférieur à 100%, elle a été rentable.

L'activité d'assurance-vie a quant à elle enregistré une hausse de 1,8% de ses primes brutes, à 9,37 milliards d'euros, tirée par toutes les géographies, notamment l'Asie.

Au niveau du bilan, le ratio de solvabilité estimé du groupe s'élevait à 226% à fin décembre, au-dessus de la zone de solvabilité optimale définie dans le plan "Quantum Leap" de Scor (entre 185% et 220%).

Scor proposera lors de sa prochaine assemblée générale de verser un dividende de 1,80 euro par action au titre de 2021, stable par rapport à l'année précédente.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il finaliserait fin mars son programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé en octobre et détaillera ses perspectives lors d'une journée investisseurs le 29 mars.

