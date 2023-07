Scor : retour aux bénéfices sur le 2e trimestre

Le réassureur Scor indique avoir dégagé un résultat net de 192 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, à comparer à une perte de 240 millions un an auparavant, et représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 16,9%.



Malgré un recul de 2,8% des primes brutes émises, il revendique 'une performance solide sur ses trois lignes de métier avec de bons renouvellements en réassurance de dommages et de responsabilité (P&C) et un rendement des actifs investis en croissance'.



A fin juin, Scor affiche aussi une valeur économique mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de 9,37 milliards d'euros, en hausse de 7,8% sur six mois, et un ratio de solvabilité estimé à 213%, 'dans le haut de la plage de solvabilité optimale'.



