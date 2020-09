28/09/2020 | 08:55

Scor salue la décision de A.M. Best de confirmer la note de solidité financière du Groupe à ' A+ (Supérieure) ' et sa note de crédit émetteur à ' aa- '.



Pour A.M. Best, cette décision reflète : ' la solidité du bilan de Scor, jugée très élevée, ainsi qu'une performance opérationnelle forte, un fonds de commerce très solide et un risk management de très haut niveau '.



A.M. Best reconnaît que ' la solidité du bilan de Scor est confortée par un niveau de capital ajusté du risque - mesuré par le ratio de capitalisation Best's Capital Adequacy Ratio - qui se situe au niveau le plus élevé '.



