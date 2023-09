Scorpio Tankers Inc. a annoncé qu'à compter du 20 septembre 2023, le conseil d'administration de la société a nommé Niccolò Camerana au conseil d'administration, comblant ainsi la vacance créée par la démission de M. Alexandre Albertini. M. Camerana sera un administrateur de classe I et le conseil d'administration a déterminé que M. Camerana est un "administrateur indépendant" tel que ce terme est défini par le Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, et le New York Stock Exchange Listing Manual.

Niccolò Camerana travaille pour Stellantis (anciennement Fiat Chrysler Automobiles) depuis 2010 et il est directeur de Stellantis Ventures (le fonds de capital-risque de Stellantis). De 2003 à 2006, Niccolò a travaillé pour PwC en Italie, dans le département des services de transaction et d'audit. Ensuite, entre 2006 et 2009, il a travaillé pour UBS Investment Bank à Londres, dans le département des fusions et acquisitions.

Au cours de sa carrière au sein du groupe Fiat, Niccolò a occupé différentes fonctions : entre 2016 et 2019, il a été responsable des marqueurs de capitaux d'emprunt et du développement commercial au sein de FCA Bank, puis en 2019, il est devenu responsable du développement commercial de FCA EMEA, jusqu'à sa fusion avec le groupe Peugeot. Entre 2016 et 2023, Niccolò a été membre et invité du conseil d'administration d'Exor N.V. M. Camerana est titulaire d'un diplôme de baccalauréat international de la Sevenoaks School et d'un diplôme d'études commerciales internationales de l'European Business School de Londres.