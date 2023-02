GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : L'ascension d'EnSilica donne un coup de pouce à Vela Technologies

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

Vela Technologies PLC, en hausse de 12% à 0,019 pence, fourchette sur 12 mois 0,01p-0,04p. L'investisseur technologique axé sur les premiers stades de développement déclare que la valeur brute de ses actifs a augmenté de 8,3 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 décembre pour atteindre 6,9 millions de livres sterling. Il affirme que cela reflète principalement une hausse du prix de la cotation d'EnSilica PLC au cours de la période. "Nous avons saisi l'occasion de cristalliser une partie de cette appréciation en vendant environ un tiers de notre investissement dans EnSilica. En conséquence, les ressources de trésorerie de Vela ont été reconstituées, ce qui place la société dans une position où elle peut tirer parti des opportunités d'investissement prometteuses qui continuent de nous être montrées", déclare le directeur exécutif James Normand. EnSilica, une autre société cotée sur l'AIM, a augmenté de 1,4 % vendredi ; l'action a augmenté de 72 % au cours des 12 derniers mois.

Reabold Resources PLC, hausse de 6,6 % à 0,23 p, fourchette sur 12 mois : 0,17 p-0,54 p. La société pétrolière et gazière ayant des projets au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Roumanie reçoit sa part de 10 millions de GBP, soit environ 3,2 millions de GBP, de la vente de sa société émettrice Corallian Energy Ltd à Shell UK Ltd, qui fait partie de Shell PLC. Le solde du paiement total de 22 millions de GBP, dont 9,5 millions de GBP à recevoir par Reabold, devrait être versé au cours de l'année 2023. En novembre, Reabold a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour faire avancer le développement de ses actifs existants, comme le forage d'un puits horizontal clé à West Newton près de Hull en Angleterre. Elle a également déclaré qu'elle avait l'intention de distribuer une partie du produit de la vente aux actionnaires dès réception de la deuxième tranche de fonds de Shell. Elle a convoqué une assemblée générale pour le 28 février afin d'approuver le mécanisme pour ce faire.

AIM - LOSERS

Itim Group PLC, baisse de 28% à 35,97p, fourchette sur 12 mois 35p-132,75p. La société londonienne de logiciels de click-and-collect prévient que son bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être de 200 000 GBP, en baisse par rapport aux 2,2 millions de GBP. Ce chiffre est inférieur d'environ 200 000 GBP au consensus du marché. "Le conseil d'administration a adopté une stratégie que la plupart des entreprises [de logiciels-service] utilisent, qui consiste à financer nous-mêmes des projets pour stimuler la croissance en proposant de faire la transition vers notre plate-forme sans frais. Par conséquent, le groupe a augmenté sa base de coûts pour permettre cela", explique M. itim. De manière plus positive, le revenu devrait être conforme au consensus du marché, selon Itim, à environ 14,0 millions de GBP, contre 13,5 millions de GBP.

Scotgold Resources Ltd, baisse de 27% à 42,23p, variation sur 12 mois 39p-87p. L'explorateur et producteur d'or axé sur l'Écosse lève 2,5 millions GBP par le biais d'une augmentation de capital et de souscriptions des administrateurs. Le prix d'émission de 40p était une réduction de 34% par rapport au cours de clôture de jeudi de 61p. Les fonds seront utilisés pour faire progresser le plan minier de 2023 et atteindre une production à pleine phase d'environ 2 000 onces d'or par mois.

