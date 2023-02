Scotgold Resources lève 2,0 millions USD pour une mine d'or

Scotgold Resources Ltd - Explorateur et producteur d'or et d'argent basé à Stirlingshire en Écosse - A l'intention de procéder à une levée de fonds proposée pour au moins 2,0 millions USD par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une offre au détail. Prévoit de lever 669 000 USD par le biais d'une souscription au prix de 40 pence. A l'intention d'effectuer une offre au détail de jusqu'à 1,3 million de nouvelles actions au prix d'émission sur la plate-forme de construction de livres pour lever 609.000 USD supplémentaires. Le placement sera effectué par le biais d'une construction de livre accélérée, ajoute-t-il. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de la vente pour développer la mine d'or de Cononish en Écosse.

Cours actuel de l'action : 61,00 pence

Variation sur 12 mois : moins 16%

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.