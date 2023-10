Scott Technology Limited est une entreprise néo-zélandaise qui propose des solutions intelligentes d'automatisation et de robotique. Les principales activités de l'entreprise sont la conception, la fabrication, la vente et l'entretien de lignes de production et de processus automatisés et robotisés pour une grande variété d'industries en Nouvelle-Zélande et à l'étranger. Les secteurs d'activité de la société comprennent la fabrication en Nouvelle-Zélande, la fabrication en Australie, la fabrication en Amérique, la fabrication en Europe et la fabrication en Chine. Ses produits et solutions comprennent l'automatisation des appareils, la transformation de la viande, l'exploitation minière, la manutention et la logistique, l'automatisation et la fabrication industrielles et les véhicules guidés automatisés. La transformation de la viande comprend BladeStop, le bœuf, l'agneau, la volaille, le classement et l'automatisation en aval. L'exploitation minière comprend les concasseurs Rocklabs, les pulvérisateurs Rocklabs, les diviseurs Rocklabs, les matériaux de référence certifiés et autres. L'automatisation des appareils comprend les systèmes de cuisson, les systèmes de blanchisserie, la réfrigération et le chauffage de l'eau.

Secteur Equipements et composants électriques