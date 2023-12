Scottie Resources Corp. est une société d'exploration engagée dans l'exploration et l'évaluation de propriétés aurifères et argentifères situées dans le Triangle d'Or de la Colombie-Britannique (C.-B.), au Canada. Elle possède des droits d'exploration sur plus de 60 000 hectares (ha) dans le camp minier de Stewart, dans le Triangle d'Or. Elle détient une participation de 100 % dans la propriété de la mine d'or Scottie, qui comprend la zone Blueberry et la mine d'or à haute teneur Scottie, qui a été exploitée par le passé. Le projet de la mine d'or Scottie est situé à 32 kilomètres au nord de Stewart, en Colombie-Britannique. Le projet de la mine d'or Scottie comprend environ 20 titres miniers et 14 titres accordés par la Couronne pour une superficie totale de 8 534 ha. Le projet Cambria est situé juste à l'extérieur de Stewart, en Colombie-Britannique, sur les bords ouest des champs de glace Cambria et Todd. Le projet Cambria couvre environ 31 736 ha, soit 140 titres miniers. La société détient également une participation de 100 % dans le projet Georgia, qui comprend la mine Georgia River, une mine à haute teneur qui a été exploitée par le passé, ainsi que la propriété Sulu.

Secteur Sociétés minières intégrées