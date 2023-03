Scottish Mortgage promeut Justin Dowley, directeur, à la présidence du conseil d'administration

Scottish Mortgage Investment Trust PLC - Investisseur basé à Édimbourg - Justin Dowley, administrateur indépendant principal, succédera à Fiona McBain en tant que président, à compter de la conclusion de l'assemblée générale annuelle de 2023. Cette décision est subordonnée à la réélection de Dowley par les actionnaires lors de l'AGO.

M. Dowley a déclaré : "Je voudrais également remercier Fiona pour ses 14 années de loyaux et exceptionnels services à la société, en particulier au cours des dernières années (et à la demande de ses collègues administrateurs) en assurant une continuité essentielle, en rassurant et en dirigeant pendant les circonstances extraordinaires de Covid-19 et pendant une période de transition au sein du conseil d'administration et avec les gestionnaires."

Cours actuel de l'action : 666,00 pence, en hausse de 0,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

