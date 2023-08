Scout24 SE, anciennement Scout24 AG, est une société holding basée en Allemagne qui propose des services numériques au secteur de l'immobilier. Par le biais de sa plateforme ImmoScout24, la société fournit des annonces immobilières numériques et des recherches pour l'immobilier résidentiel et commercial, en mettant en relation les propriétaires, les agents immobiliers, les locataires et les acheteurs en Allemagne et en Autriche. Les inscriptions sur ImmoScout24 sont effectuées dans le cadre de programmes d'adhésion ou de commandes individuelles/paiement par annonce. ImmoScout24 propose également des produits et services supplémentaires liés à l'annonce immobilière, c'est-à-dire aux transactions d'achat/de vente (parcours de vente) ou de location (parcours de location).

Secteur Internet