SCOUT24 : JP Morgan toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 444 M 460 M - Résultat net 2022 126 M 131 M - Dette nette 2022 38,4 M 39,7 M - PER 2022 35,1x Rendement 2022 1,49% Capitalisation 4 485 M 4 642 M - VE / CA 2022 10,2x VE / CA 2023 9,18x Nbr Employés 804 Flottant 89,3% Graphique SCOUT24 SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCOUT24 SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 56,54 € Objectif de cours Moyen 68,96 € Ecart / Objectif Moyen 22,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tobias Hartmann Chief Executive Officer Dirk Schmelzer Chief Financial Officer Hans-Holger Albrecht Chairman-Supervisory Board Rowena Patrao Chief Technology Officer Peter Schwarzenbauer Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SCOUT24 SE -7.95% 4 478 TENCENT HOLDINGS LIMITED -34.76% 362 142 NETFLIX, INC. -61.83% 102 256 PROSUS N.V. -14.63% 89 358 AIRBNB, INC. -31.26% 73 184 UBER TECHNOLOGIES, INC. -25.92% 61 496