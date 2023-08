BERLIN (dpa-AFX) - La place de marché immobilière en ligne Scout24 revoit à la hausse ses prévisions annuelles après l'acquisition du groupe Sprengnetter. Le chiffre d'affaires devrait désormais croître de 15% cette année, au lieu de 12%, a annoncé dimanche à Berlin l'entreprise cotée au MDax, à la surprise générale. Le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des facteurs exceptionnels, devrait désormais augmenter de 18 à 19 pour cent. Jusqu'à présent, la direction avait prévu une augmentation de 13 %.

Scout24 a expliqué le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires par une forte demande ainsi que par la reprise du groupe Sprengnetter au 1er juillet. Sprengnetter propose des données et des évaluations immobilières en Allemagne. Scout24 a justifié l'augmentation plus importante de la prévision du bénéfice d'exploitation ajusté par des mesures d'efficacité et l'hypothèse que la croissance du chiffre d'affaires se poursuivra au second semestre avec un mix de produits positif.

Au deuxième trimestre, la forte demande pour les produits de commercialisation et les produits Plus de Scout24 s'est poursuivie malgré un environnement difficile, a-t-on ajouté. Pour le premier semestre, l'entreprise s'attend, sur la base de chiffres provisoires, à un chiffre d'affaires de près de 244 millions d'euros, ce qui, sur une base organique, représente bien 12 pour cent de plus qu'un an auparavant. Le bénéfice d'exploitation corrigé devrait avoir augmenté de 21 % sur une base organique pour atteindre 146,5 millions d'euros. L'entreprise publiera les chiffres définitifs comme prévu le 8 août /stw.