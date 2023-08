BERLIN (dpa-AFX) - La place de marché immobilière en ligne Scout24 a de nouveau réalisé un bond de son bénéfice opérationnel au cours du dernier trimestre. Dans ses activités quotidiennes, l'entreprise du MDax a gagné 78,2 millions d'euros, soit plus d'un quart de plus que l'année précédente à la même période, hors effets exceptionnels, a-t-elle annoncé mardi à Berlin. Le résultat net du groupe a augmenté de 11 pour cent pour atteindre 122 millions d'euros. Scout24 a expliqué l'augmentation de sa rentabilité par des hausses de prix auprès des clients, ainsi que par le maintien des coûts à un niveau bas.

Dimanche, Scout24 avait déjà relevé ses objectifs pour l'année en cours et donné un premier aperçu des chiffres des six premiers mois. Il en ressort que le bilan du groupe, après consolidation du groupe Sprengnetter repris le 1er juillet, devrait être légèrement meilleur que prévu jusqu'à présent. Le chiffre d'affaires de l'année en cours devrait croître de 15 % au lieu de 12 %. Le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des facteurs exceptionnels, devrait augmenter de 18 à 19 pour cent. Jusqu'à présent, la direction avait prévu une augmentation de 13 %.

Comme l'entreprise l'a confirmé mardi, le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté de 12 pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 244 millions d'euros. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements et après correction des effets exceptionnels s'élève à 146,5 millions d'euros. Par rapport à la même période de l'année précédente, cela correspond à une augmentation de plus d'un cinquième./ngu/lew/he