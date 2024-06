Screen Holdings Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques destinés aux industries des semi-conducteurs, des écrans LCD et de l'imprimerie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de fabrication et de traitement des semi-conducteurs (73,5%) : équipements de nettoyage de tranches de silicium, systèmes de polissage, systèmes de mesure et de contrôle des surfaces, matériels de lithographie, etc. ; - équipements de prépresse et d'impression (11,6%). En outre, le groupe propose des systèmes de fabrication de cartes à circuits imprimés ; - équipements de fabrication d'écrans à cristaux liquides (10,8%) : notamment systèmes de développement photographique et d'enduction de matériaux photosensibles ; - autres (4,1%). 77,5% du CA est réalisé à l'international.

