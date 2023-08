ScS Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société et de ses filiales est la fourniture de meubles et de revêtements de sol. La société dispose de 98 salles d'exposition réparties sur l'ensemble du territoire britannique. Elle opère à la fois sur le marché du mobilier et sur celui des revêtements de sol. Elle propose un service interne de livraison et d'installation à domicile par deux personnes pour ses produits d'ameublement à partir de chacun de ses neuf centres de distribution au Royaume-Uni. Son offre de revêtements de sol va des moquettes et tapis au bois, au stratifié et au carrelage en vinyle de luxe. Elle propose une gamme de meubles et de revêtements de sol en ligne, y compris des produits exclusifs au Web, qui étendent sa gamme au-delà de celle disponible dans ses salles d'exposition. La société est également engagée dans une activité de canapés et de canapés-lits numériques, spécialisée dans les canapés modulaires et reconfigurables.