(Alliance News) - ScS Group PLC a annoncé mardi la nomination de Mark Fleetwood au poste de directeur financier, tandis que l'actuel directeur financier Chris Muir restera directeur exécutif jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le détaillant de meubles rembourrés et de revêtements de sol basé à Sunderland, en Angleterre, a déclaré que M. Fleetwood rejoindra le conseil d'administration et prendra ses fonctions de directeur financier le 4 septembre.

ScS a déclaré que M. Fleetwood possède une expérience "significative" de la vente au détail et des sociétés cotées en bourse, ayant récemment passé cinq ans en tant que directeur financier du détaillant de mode numérique END. Clothing Ltd.

Chez END, M. Fleetwood a soutenu les ambitions de croissance de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre environ 220 millions de livres sterling. Avant cela, il était directeur financier chez le propriétaire résidentiel Grainger PLC.

ScS a déclaré que le directeur financier sortant, M. Muir, restera "activement impliqué" dans l'entreprise en tant que directeur exécutif afin d'assurer une transition ordonnée et de superviser la publication des résultats préliminaires de ScS en octobre.

M. Muir restera disponible jusqu'à la fin de l'année 2023, date à laquelle il quittera officiellement le conseil d'administration après avoir donné son préavis de 12 mois. M. Muir a informé le conseil d'administration de son intention de démissionner en décembre.

"Mark est un atout fantastique pour notre entreprise et apporte au conseil d'administration une expérience significative dans les domaines du numérique, de la vente au détail et des sociétés anonymes. Il a un état d'esprit de croissance et de solides antécédents de résultats, ce qui nous aidera à poursuivre notre stratégie. Mark jouera un rôle clé dans le développement continu de nos plans de croissance et de nos ambitions pour l'avenir, et nous sommes impatients de l'accueillir", a déclaré le directeur général Steve Carson.

Le nouveau directeur financier, M. Fleetwood, a ajouté : "J'ai été impressionné par l'équipe de ScS et par sa volonté de faire progresser l'entreprise. Je suis impatient d'apprendre à connaître le groupe et ses collaborateurs, et de travailler avec Steve, l'ensemble de l'équipe et le conseil d'administration, afin de contribuer au développement et à la mise en œuvre de la stratégie, et de continuer à créer de la valeur pour les parties prenantes".

Les actions de ScS étaient en hausse de 0,2 % à 151,00 pence chacune à Londres mardi après midi.

