Vauban Infrastructure Partners annonce le refinancement de Boreal via une levée de dette senior

Vauban Infrastructure Partners annonce le refinancement de Boreal Holding AS via la levée d’une dette senior pour un montant total d'environ 3,2 milliards de couronnes norvégiennes. L'opération a été réalisée par le biais d'un club deal composé de banques norvégiennes et internationales ainsi que d'investisseurs institutionnels. Le refinancement a été réalisé par une combinaison de plusieurs lignes de crédits afin de refinancer la dette senior de la société, de soutenir son développement et d'accompagner ses opérations courantes.



Boreal est l'un des opérateurs du marché norvégien du transport public. La société exploite des contrats de moyen et long-termes conclus avec les autorités publiques de transport dans quatre segments clés que sont les car-ferries, les ferries rapides, les trains légers et les bus nationaux.



Début 2022, Vauban, indirectement par l'intermédiaire du Fonds Core Infrastructure Fund III SCS SICAV- SIF, a acquis le groupe Boreal.