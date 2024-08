Scully Royalty Ltd. a annoncé le décès d'Indrajit Chatterjee, un membre apprécié du conseil d'administration de la Société. M. Chatterjee était administrateur de la société depuis 2017 et était président du comité de rémunération et membre du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. M. Chatterjee était un homme d'affaires à la retraite et un membre du comité exécutif de l'Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, qui a été fondé en 1984 à New Delhi avec la vision d'être le fer de lance de la sensibilisation au patrimoine et de la conservation en Inde.

Le conseil d'administration présente ses plus sincères condoléances à l'épouse, à la famille et aux amis de M. Chatterjee et le remercie pour son dévouement à la société.