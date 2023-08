Dan Och et quatre autres anciens cadres de Sculptor Capital Management ont fait pression jeudi sur le fonds spéculatif pour qu'il publie des informations sur une offre plus lucrative pour la société, qu'il a rejetée en faveur d'un accord avec Rithm Capital.

Les investisseurs Boaz Weinstein, Bill Ackman, Marc Lasry et Jeff Yass - membres d'un groupe appelé Bidder J - ont proposé de payer 12,76 dollars par action pour Sculptor, a déclaré le fonds spéculatif mercredi. Mais Sculptor a choisi de s'en tenir à l'offre de Rithm de 11,15 dollars par action, estimant que l'offre de Bidder J avait "beaucoup moins de certitude de se conclure".

Mais Och et les autres veulent des détails.

"De nombreux actionnaires et investisseurs sont impatients d'en savoir plus sur cette offre, et nous demandons instamment au conseil d'administration de faire son devoir fiduciaire et de renoncer aux accords de non-divulgation afin de maximiser le processus d'offre et d'obtenir la valeur la plus élevée pour les actionnaires", a déclaré M. Och dans un communiqué.

L'appel du groupe à libérer les autres soumissionnaires de leurs accords de non-divulgation est la dernière initiative en date d'une bataille de plus en plus tendue entre certains des gestionnaires les plus célèbres de l'industrie des fonds spéculatifs au sujet de Sculptor, la société que M. Och a fondée et dirigée pendant des années. Rithm a accepté de racheter Sculptor en juillet.

M. Och a qualifié Weinstein, Ackman, Lasry et Yass de "certains des investisseurs les plus acclamés de ces 25 dernières années" et a déclaré qu'"il semble évident qu'un tel groupe pourrait renforcer l'équipe d'investissement de Sculptor tout en versant beaucoup plus d'argent aux actionnaires".

Un représentant de Sculptor n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.