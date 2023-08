Sculptor Capital Management, Inc. est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs. La société propose des produits d'investissement dans différents domaines, notamment la multi-stratégie, le crédit et l'immobilier. Sa plateforme multi-stratégie investit dans des idées d'investissement à travers les classes d'actifs, les régions et les stratégies d'investissement. La plateforme de crédit de la société comprend des stratégies de crédit opportuniste et de crédit institutionnel. Le crédit opportuniste se concentre sur les marchés mondiaux du crédit d'entreprise, du crédit structuré et du crédit privé. Ses stratégies de crédit institutionnel investissent dans des crédits performants par le biais de prêts à effet de levier, d'obligations à haut rendement, de financements privés et de crédits de bonne qualité et servent les clients par le biais d'obligations de prêts garantis (CLO), d'obligations garanties (CBO), de titrisations aéronautiques, de produits combinés et de solutions personnalisées. Les fonds immobiliers de la société investissent dans le capital-investissement immobilier opportuniste et le crédit immobilier en Amérique du Nord et en Europe.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds