SCWorx Corp. est un fournisseur de contenu de données et de services liés à la réparation, à la normalisation et à l'interopérabilité des informations pour les prestataires de soins de santé, ainsi que d'analyses de données massives (big data) pour l'industrie des soins de santé. La société développe et commercialise des solutions de technologie de l'information pour les soins de santé et des services associés qui améliorent les processus de soins de santé et le flux d'informations dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Son logiciel permet à un prestataire de soins de santé de simplifier et d'organiser ses données ; il permet d'utiliser les données dans de multiples applications logicielles internes et fournit la base d'une analyse sophistiquée des données. Ses modules de solutions logicielles comprennent la réparation, l'expansion et l'automatisation des fichiers maîtres d'articles virtualisés, la gestion des dossiers médicaux électroniques, la gestion des descriptions de frais, la gestion des contrats, l'automatisation des demandes de propositions, la gestion des remises, la modélisation de l'analyse des grandes données et l'intégration et l'entreposage des données.